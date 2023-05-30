個資外洩事件 數位部裁處蝦皮20萬元、誠品10萬元

蝦皮、誠品生活、旋轉拍賣先前發生個資外洩事件，數位部根據個資保護法辦理行政檢查，調查過後，數位部今（30）日指出，蝦皮、誠品生活未依照個資法採行適當資安措施，且屆期仍未改正，對蝦皮、誠品分別處以20萬元、10萬元罰鍰，而旋轉拍賣因持續配合改正，此次並未受罰，不過，數位部也表示，旋轉拍賣如未能在期限內改善，仍將按次處罰。

關於蝦皮個資外洩事件，數位部指出，數位部多次要求業者完善個資保護，並提出佐證資料，以證明完善相關改善措施；然而，蝦皮在個資盤點上仍僅提供4筆盤點內容，顯有缺漏，對於風險較高的流程，也未提供矯正措施佐證，蝦皮對委外廠商也未落實稽核，因此，數位部處分蝦皮20萬元罰鍰。

有關誠品生活案，經數位部產業署實地行政檢查後，發現誠品在帳號管理上執行未確實，雖要求事後提供補充或佐證資料，但誠品生活的個資盤點資料仍不完整，且未對委外廠商落實監督管理之責，數位部處分誠品生活10萬元罰鍰。

至於旋轉拍賣案，數位部說明，旋轉拍賣已經提出說明及佐證資料，且已按警政署等專家建議，強化網站防詐警示、登入採用雙重驗證機制、並禁止用戶利用對話功能傳送未經驗證之網址連結等，惟未提供針對委外廠商整體制度稽核，尚有待改進之處，數位部要求旋轉拍賣限期補正。

數位部強調，已要求前述業者落實個資法相關規定，並限期請業者再為改正，如屆期未改正，將按次處分。

數位部要求各電商業者務必重視個資保護，且數位部也會引入相關解決方案，例如隱碼技術等，與電商業者合作，持續強化個資保護措施。