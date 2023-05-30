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譁裕搶進企業專網及 5G O-RAN 天線應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

譁裕（3419）表示，5G時代下數位轉型浪潮席捲全球，在COVID疫情的影響下更加速了萬物連網應用的發展，使得企業積極導入AIoT，透過資料收集傳輸、數據分析、人工智慧與即時監控來強化競爭力，其中， Wi-Fi 6E及5G正是實現這一切的關鍵技術，如何建構一個強韌的無線網路基礎建設，更成重要課題。

譁裕總經理彭兆椿指出，各種物聯網應用對於無線通訊的效能需求並不相同，而通訊品質則取決於通訊技術、頻段、空間條件及網路佈建方式等要素，譁裕長久以來持續深耕天線技術，最重要的就是依據客戶產品的應用情境，以及對於通訊效能的需求，合作打造合適的解決方案，讓企業應用得以全力發揮。

面對起飛中的無線網路基礎建設商機，譁裕前進台北國際電腦展Computex 2023，展出最新的天線產品，可滿足客戶在室內或室外情境中對於更好的網路連接、更高的網路速度及更廣泛的網路覆蓋等需求。

譁裕表示，天線應用從企業專網所需用到的Wi-Fi 6E/ 7/ 5G AP Router、CPE、FWA等用戶端設備，到5G O-RAN局端網路的Small Cell、O-RU及室外基地台天線等設備，可協助客戶打造更具競爭力的產品，以及為企業打造更良好的無線網路環境。

譁裕 5G 無線通訊 Computex

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