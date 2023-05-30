微星與Mercedes-AMG打造聯名筆電 奢華電競全新體驗

全球筆電領導品牌微星（2377）今（30）日舉辦MSIology: Luxury Gaming Experience新品發表會，宣布與Mercedes-AMG Motorsport在全球的長期合作計畫。本次聯名合作的理念是以雙方品牌對於創新技術與極致工藝的共同熱情為基礎。發表會中，MSI與Mercedes-AMG攜手打造的限量版聯名筆電 — Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport首度亮相！

MSI與Mercedes-AMG Motorsport攜手打造的Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電，完美結合奢華質感與絕佳性能。獨特的月岩灰配色設計，搭配鎂鋁合金以精密工藝打造的絕美機身，形塑出神秘莫測的意象，同時也向賽道上的Mercedes-AMG極速賽車致敬。筆電背蓋、螢幕邊框與底部巧妙點綴的Mercedes-AMG Motorsport標誌，視訊鏡頭區域、鍵盤空白鍵、機身後側及背蓋腳墊覆蓋上AMG獨有的菱形花紋，細緻巧思相信絕對讓賽車運動愛好者激動不已。

除了擁有絕美外型設計，限量版聯名筆電的卓越效能絕對是與外觀相得益彰。Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport配備Intel Core i9處理器和 NVIDIA RTX 40獨立顯示卡，16:10黃金比例設計的 4K OLED 螢幕，並搭載MSI 獨家 Cooler Boost 5強效散熱系統，以雙風扇和5根散熱導管組成，能確保CPU與GPU發揮極致效能，為玩家帶來身歷其境的遊戲體驗。

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電擁有獨家配件組合，完美展現兩個奢華國際品牌的跨界合作，配件組合包含獨家設計的筆電彩盒、滑鼠、滑鼠墊、USB隨身碟、收納包、明信片與束線帶，帶給使用者完整的奢華體驗。每款配件皆有精緻的MSI與Mercedes-AMG Motorsport標誌，象徵兩大品牌對於遊戲與賽車運動中突破極限的堅定信念。

本次聯名合作的基礎來自於雙方品牌對於奢華體驗與巔峰性能的不懈追求，熱血精神同樣獲得廣大消費者認同。MSI執行副總裁暨NB 產品總經理郭緒光(Eric Kuo)表示：「對我們來說，遊戲不只是玩遊戲而已，其中體驗過程更是重要。當使用者打開MSI筆電，便是開啟一趟奢華旅程。他們會因為卓越的效能、品質與精緻設計感到驚艷，這就是奢華美學」。

正是這樣的信念產生共鳴，讓MSI與Mercedes-AMG Motorsport選擇彼此作為合作夥伴。Mercedes-AMG賽車部負責人Christoph Sagemüller表示：「能找到一個與我們有共同價值觀和抱負的合作夥伴，對我們來說至關重要。事實證明，MSI是技術與遊戲產業的領導品牌，完美展現對於創新的堅定承諾與追求極致效能的熱情」。