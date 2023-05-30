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中華電信倡議產業自律 提升「識詐防騙」齊心杜詐

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）今(30)日偕同跨領域關鍵業界代表，響應台北市電腦公會舉辦「全民揭竿，杜絕詐騙」記者會，行政院院長陳建仁、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥、數位發展部部長唐鳳等機關首長皆到場致詞。中華電信由董事長郭水義親自出席，展現該公司倡議業界自律、齊心防詐的重視與決心，並呼籲民眾提升「識詐防騙」。

郭水義表示，中華電信積極配合政府執行電話及簡訊識詐與阻詐工作，協助阻斷詐騙與認知作戰源頭，並運用AI技術提升篩選分析詐騙簡訊的準確性及時效性，率先提供詐騙簡訊單字詞、多字詞、熱門時事等關鍵字識別機制，當發現為疑似詐騙簡訊及可疑門號立即通報警政署165處置，2022年共攔阻超過4,100萬則惡意簡訊。2023年持續配合警政署刑警局之堵詐防範措施，有效且快速阻斷「普發6,000元詐騙簡訊」，避免無辜民眾受騙。

郭董水義強調，目前配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」執行電話及簡訊識詐阻詐工作，具體作為包含「防杜境外竄改來電詐騙」，自112年5月3日起，全面攔阻境外非正常國際來話號碼(+886 0～8)，有效阻斷詐騙電話達百萬通以上，展現積極作為。

此外，郭水義表示在通傳會指導下，中華電信刻正開發市話與行動之國際來話號碼(+886 9)語音警示提醒服務。「建立惡意簡訊攔阻機制」，依法執行非綠色通道釣魚簡訊檢核機制，每周從超過7,500萬則簡訊中，透過AI技術過濾，有效篩選及攔阻惡意簡訊。

郭水義進一步指出，針對詐騙集團詐騙手法日新月異，透過簡訊連結釣魚網站騙取民眾錢財，中華電信打造「防駭守門員」及「色情守門員」等資安服務，可攔阻不當的購物網站、影音串流及社群媒體，並供用戶免費下載「中華網安助手App」，即時提醒留意詐騙訊息，守護行動用戶與家庭網路連網安全，防杜網路詐騙。

中華電信重申，未來將持續透過導入AI技術及加強防詐騙宣導等精進作為，積極攔阻詐騙簡訊及電話，協助防制詐騙，戮力守護國人生命財產安全。

詐騙集團 中華電信 AI

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