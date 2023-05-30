台灣大「mo幣多會員日」 單日業績年增22%

台灣大哥大（3045）強化mo幣生態圈體驗，5月20日首度舉辦「mo幣多會員日」，台灣大表示，台灣大「mo幣多會員日」帶動「mo幣多」用戶於momo購物網消費之單日業績，較去年同期成長達22%，客單價年成長14%。其中，當日消費總額前10名的「mo幣多」用戶，平均客單價更超過30萬元，佔當日所有「mo幣多」用戶消費的10%。

台灣大指出，「mo幣多會員日」多項商品優惠齊發，加上價值超過百萬元包含黃金momo幣等豐富獎項，以及安排達人直播和規劃消費榜PK，炒熱氣氛。「mo幣多會員日」當天凌晨12點活動開跑後半小時，即出現10萬元刷手，購物爭霸戰況持續到最終時刻開始激烈變化，第三名的用戶在最後時刻狂刷超過30萬元搶進前三名，第一名用戶也在最終時刻持續狂刷20多萬元，最終保住第一名，以53萬多元消費額，抱走一兩重、價值10萬元黃金momo幣。觀察「mo幣多」用戶最常消費時段，分別落在凌晨12點到1點、上午11點到下午2點，和晚上8點到11點59分，顯示夜貓網購經濟崛起，剁手族越夜越瘋狂。

台灣大指出，運用電信業龐大用戶數與帳單綁約等天賦，鏈結momo集團綜效，推出「mo幣多」專案，每月回饋momo幣予用戶，透過momo幣串聯，提升台灣大、momo兩邊會員黏著度，創造三贏。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，「mo幣多」專案截至今年4月用戶數已突破60萬、年成長2.8倍，用戶消費額更占momo營收近一成，透過回饋momo幣，暢享點數經濟的好康便利。台灣大積極擴展mo幣生態圈，將持續舉辦類似「mo幣多會員日」活動，寵愛「mo幣多」用戶。此外，今年5月台灣大已開放用戶在網路門市使用momo幣儲值預付卡，預計9月將開放全台myfone直營門市使用momo幣折抵購機消費，以虛實整合放大momo幣效益，打造最全方位的點數平台。

台灣大統計，「mo幣多會員日」，當天「mo幣多」用戶客單價超過3,000元以上佔比為23%，貢獻整體「mo幣多」用戶業績佔比為70%。觀察「mo幣多」用戶消費類別，最愛商品包括iPhone、Google Pixel系列、三星Galaxy S23系列等手機、黃金與冷氣家電等較高單價商品。當天消費額前10名「mo幣多」用戶，台灣大贈送純金黃金momo幣，第一名贈送價值10萬元的一兩重黃金momo幣；排名第二到第五名贈送三錢黃金momo幣；排行第六到第十名贈送兩錢黃金momo幣。

台灣大指出，申辦台「mo幣多」專案享有高額回饋，「mo幣多門號案」每月固定回饋最高400元momo幣，每月在momo購物網只要消費滿額，次月最高再回饋750元momo幣，合約期間24個月最多可享27,600元。另外，其他「mo幣多」專案每月在momo購物網消費滿額，最高同樣可享750元momo幣，以48個月合約期，最多將獲得36,000元momo幣。