宏達電攜手微星、美超微 電腦展大秀科技肌肉

全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者HTC（宏達電（2498）），今（30）日宣布分別與美超微電腦Supermicro和微星科技（2377）MSI聯手參加亞洲指標科技展COMPUTEX TAIPEI 2023，於會中首度展示便於移動設置的VIVE虛擬拍片製作解決方案－VIVE Mars CamTrack，另外同場亮相的還有今年在MWC大放異彩的HTC G REIGNS全新5G行動專網解決方案－REIGN CORE S2，共同展現HTC於虛擬影像製作與5G商業應用上的尖端技術。

今年COMPUTEX TAIPEI 2023定位「共創無限可能（Together, We Create）」，聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、綠能永續、創新與應用等六大主題。HTC VIVE資深副總經理鮑永哲表示，HTC VIVE的XR生態系統由眾多水平和垂直技術組成，包括虛擬影像製作、精準追蹤定位和5G網路技術。針對這次大會的六大主題，我們以劃時代的產品做出呼應，分別是能將原本複雜的虛擬影像製作工作，變得高效又簡單的VIVE Mars CamTrack，以及外觀更輕巧、速度更快的新一代5G行動專網解決方案－REIGN CORE S2。

鮑永哲表示，前者可以帶給全球無數的製片公司和個人創作者一個可負擔的虛擬製作工作室，讓創作者能輕易將夢想搬上大螢幕。後者則可以讓企業在各式場域輕鬆部署5G高速環境。這正是HTC VIVE的企業使命－以創新技術回應客戶的期望，讓使用者得以發揮無限的想像力，為人們創造更美好的生活。」

HTC VIVE推出基於SteamVR Tracking 2.0技術和VIVE移動定位器（VIVE Tracker）的攝影機追蹤解決方案－VIVE Mars CamTrack 虛擬拍片製作解決方案，將虛擬拍片製作化繁為簡，透過領先業界的Lighthouse基地台定位技術，將繁複的攝影機追蹤工作流程整合至一部具有專業級功能，且輕便、隨插即用的模組方盒中，以更簡單、直覺且符合經濟效益的方式協助影像製作團隊創建專業級虛擬影像內容（Virtual Production）。

據悉，本次於COMPUTEX 2023展中，宏達電特別與微星科技MSI合作展示，只需透過一台筆記型電腦，無需安裝即可進行即時影像合成拍攝及製作，設置時間將從幾小時縮短至幾分鐘，這將更適合於小型工作室、內容開發商，到大型國際製片公司的拍攝需求。

近期，知名的 Corridor製作團隊即使用 VIVE Mars CamTrack 拍攝其奇幻系列電影《地牢之子》，而汽車品牌Infinity和 Carstage 則製作了Infinity Q60 豪華SUV的商業廣告，並與電視主持人Karamo Brown合作，利用VIVE Mars CamTrack技術讓Infiniti豪華SUV在虛擬的紅毯世界中展現光彩。60秒商業廣告中將最新的虛擬製作技術融入其中，達到影片製作全新高度。VIVE Mars CamTrack可以使演員能夠在製作過程中即時進入任意虛擬背景中，這消除了許多現場造景及拍攝移動的需求，使電影製片人和內容創作者能夠充分發揮他們的創意潛能。

與此同時，場中另一個焦點則是首度於台灣展示的HTC 5G行動專網解決方案－REIGN CORE S2。HTC 旗下致力於5G整體解決方案，開啟 5G 數位轉型團隊 G REIGNS 智宏網與美國伺服器大廠美超微電腦Supermicro合作，在其攤位現場展示今年於MWC 2023上所推出的REIGN CORE S2，外觀更輕巧、速度更快，並且具有10,000 平方公尺的更大 5G 覆蓋面積，它是根據 O-RAN 標準構建的再加以優化並高度整合，更具有便攜性，更可輕鬆部署於任意空間，提供企業便捷並且更節省成本的5G專網應用，另針對大場域或其他不同應用需求將提供高度客製化企業專網解決方案。

HTC憑藉著多年在5G與XR的厚實發展基礎上，向國內外廠商展示在面對全球數位經濟快速發展與產業數位轉型需求增加同時，如何提供企業與娛樂創作產業更易設置以及快速上手的創新技術應用。HTC與美超微電腦Supermicro和微星科技MSI非常期待在這次Computex展覽上展示彼此的創新技術和產品，這些合作努力將為虛擬製作和5G應用帶來更多的可能性，並促進領域的發展和普及化。