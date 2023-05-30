廣運攜手其陽、工研院 首度亮相「雙相浸沒式冷卻系統」

智慧系統整合廠廣運（6125），今（30）日起為期四天，參加台北國際電腦展COMPUTEX 2023。首度亮相攜手佳世達（2352）集團的其陽（3564）、和工研院授權開發的「雙相浸沒式冷卻系統」。

廣運自2018年底成立熱傳事業群，投入IDC產業的熱傳領域，致力於為企業和資料中心提供熱傳解決方案，讓客戶在技術和成本上獲得優勢競爭力。這次COMPUTEX 2023展出重點包含水對氣/水對水/雙相浸沒式等產品，在散熱領域提供客戶 (Design for cost；Design for budget)的熱傳導完整解決方案。

發展迄今廣運散熱解決方案，已經擴及五大產品市場領域，分別是應用在：

一、數據機房：機櫃背門換成液冷方，或機櫃使用浸沒方案，廣運提供PUE 值優於國家標準，CDU(液冷主機)系統獲國際晶片大廠驗證，及於Computex 2022年展出獲頒Best choice獎，機房整合、節能節費、即時監控系統，總年度電能降低20%~30%，廣運獲有豐富的國際公共工程及施作經驗。

二、伺服器：直接在伺服器上搭配水冷散熱方案。廣運提供新世代資料中心的兩相浸沒式槽體+CDU(液冷主機)，並與晶片大廠合作開發散熱產品，客製化開放式機架第三版(ORv3)機櫃水冷散熱建置，CDU 水、氣冷散熱模擬方案。

三、5G基地台：導入5G水冷主機+氣冷機櫃散熱方案，減少用電30%及二氧化碳排放量，戶外機櫃防水、防曬、防震，延長基站使用效率及週期。

四、車載：電動車充電樁，或替代能源儲電及充電樁結合提供整合式散熱方案。廣運協助客戶提升電源模組轉換效率，降低電力使用、降低噪音，電源控制晶片壽命延長並提高安全的充電環境。

五、儲能：新能源的儲電設備應用，例如太陽能加上儲能或大型儲能系統。廣運散熱儲能方案水冷板調節電池熱能，控制溫差在3度內，大幅延長儲能電池生命週期，大面積移除熱量，提高儲電密度，儲備電量時同時平衡熱耗。

關注環保的承諾，廣運已與多家國內外客戶的散熱需求專案設計規劃，更佈局新專利在能源類的液冷散熱，目標於下半年陸續完成產品驗證及量產出貨，同時機房改建及新建案也持續擴大市場滲透率，將為集團另一ESG亮點的新綠色事業。

廣運與其陽與共同開發「雙相浸沒式冷卻系統」，並與工研院電光系統所合作進行冷凝器的設計優化，以及晶片端的沸騰增強設計，進而開發出兼具高散熱能力與降低冷卻耗能之解決方案。

因應今年全球電動車市場爆發式成長，廣運針對目前高瓦數360kW以上快充站的充電樁散熱提供液冷方案，除了降低電力使用、降低噪音，並研發主動式CDU進行專利佈局，透過液冷散熱提高電源轉換效率，使電源控制晶片壽命更加延長，提供安全穩定的充電環境。

廣運今年第1季合併營收約13.4億元，較去年成長13.3％；毛利率20.34%，稅後純益0.72億元，稅後EPS 0.29元，董事會通過發放現金股利1.62元，股息配發高達85%。今年累計前4月合併營收累計18.5億元，較去年同期成長16.2%。