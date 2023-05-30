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仁寶獲BC Awards雙項大獎肯定 COMPUTEX展出5G XR智慧解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
2023台北國際電腦展開幕典禮上，APAL 5G MR眼鏡由仁寶智慧型裝置事業群執行副總彭聖華(右）接受總統所頒發的Best Choice Award科技永續特別獎。仁寶／提供
2023台北國際電腦展開幕典禮上，APAL 5G MR眼鏡由仁寶智慧型裝置事業群執行副總彭聖華(右）接受總統所頒發的Best Choice Award科技永續特別獎。仁寶／提供

全球智慧型裝置領導廠商仁寶（2324）今（30）日表示，該公司近年不僅在硬體發展上卓有成效，同時也在軟體應用服務展現強大企圖心。今於COMPUTEX的BC AWARD得獎專區將展出5G MR眼鏡以及XR Cube雲端服務平台，結合國際夥伴NVIDIA、HP共同展示XR智慧解決方案。

XR Cube結合NVIDIA CloudXR方案及GPU RTX A6000 Ada透過高效能的HP工作站，為XR應用提供邊緣運算，增加可用性並確保運算效能，並可在多樣的終端設備同時展現創新的『元宇宙』XR、5G及AI效能。

此外，仁寶XR Cube與APAL 5G MR眼鏡分別囊括今年COMPUTEX BC Awards 類別獎以及科技永續特別獎兩大獎項，這是對XR CUBE在虛擬現實（VR）和增強現實（AR）領域取得的傑出成就的認可，特別是XR CUBE以其前瞻性技術和創新力的執著，致力於改變人們虛擬與現實世界之間的互動方式。

本屆Best Choice獎評審表示：「XR CUBE是一個延展實境的服務平台，目的在於集結並簡化所有部屬在雲端/邊緣基礎架構上的XR應用，進而幫助開發者打造更多樣化的延展實境服務，未來可積極結合5G專網建置，配合場域將可以服務多樣化的裝置和不同需求的用戶。」其證明XR CUBE為現今XR技術領域的獨具創新的決方案。

仁寶首創開放式XR Cube邊緣運算解決方案，透過仁寶5G專網，提供即時串流服務，並整合合作夥伴NVIDIA GRID方案，讓用戶最大化利用MEC伺服器上的GPU，並透過高效能的HP工作站，以高效、靈活、跨平台、跨裝置的多元XR內容做即時分享和體驗。

XR CUBE讓開發人員構建多設備兼容的XR應用程序，使用XR CUBE執行高效能的遠程渲染。無論是複雜的AR內容和物件，拼接8K立體影片，還是渲染三維場景，XR CUBE串流堆疊讓開發者可以根據需要靈活佈署雲端運算資源。開發人員還可以使用XR CUBE SDK和工具加快開發速度，降低開發成本。

此外，XR CUBE支援多種裝置供使用者體驗XR世界，如AR/VR HMD、智慧手機、平板電腦和桌上型電腦。XR CUBE目標是為開放元宇宙的建立提供全面性的XR技術支援，隨著數位內容產業快速發展並驅動各行各業的數位轉型，XR CUBE亦將加速實現「元宇宙」在各產業與民眾生活情境中。

除了COMPUTEX的BC AWARD得獎專區，仁寶同步在COMPUTEX工業局「先進運算跨域創新應用館」（攤位M0102）上聯合合作夥伴共同展出多元跨領域5G XR解決方案，自5月30至6月2日在南港展覽館四樓展示仁寶XR Cube、5G MR眼鏡、5G小基站、5G Router等系列產品。

5G 仁寶 AR 元宇宙

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