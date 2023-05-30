睽違3年回歸COMPUTEX盛會 金士頓「非二進制DDR5記憶體」全球首次登場

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓睽違三年再次登入「2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）」盛會，並首度曝光「非二進制DDR5記憶體」，利用最新科技提供用戶彈性選擇。

金士頓今年以品牌理念「Kingston Is With You」（金士頓與你同在）、科技未來為主題，打造全球首座「未來驅動站」及「金士頓星艦35號」，其中「未來驅動站」集結五大領域，包含內容創作、企業應用、旅遊必備、電競娛樂及智慧生活，呈現多元情境的產品應用實力，強調無論是個人或是企業，金士頓皆可提供全方位高效的解決方案。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒表示，金士頓成立35年來始終如一的專業與堅持寫下許多重要里程碑，包括連續19年記憶體模組品牌全球市佔第一、連續4年全球SSD通路市佔第一，皆顯示金士頓不斷追求卓越、創造的各種可能性。

吳志恒進一步說，今年COMPUTEX 2023上，更全方位的展現金士頓從個人到企業、完整且高效的解決方案，實踐『Kingston Is With You』的品牌理念，金士頓也將持續探索記憶世界的未來相貌，不斷創新產品，滿足消費者在工作、生活、娛樂等面向的需求。

在看準內容創作產業的蓬勃發展之下，金士頓旗下各式產品皆可滿足創作者對於高效率、高品質的工作追求，本次在Computex搶先全球首次曝光「非二進制DDR5記憶體- 24Gbit晶片」，除了升級Kingston FURY超頻電競記憶體外，更可運用於伺服器之中，有別以往二進制記憶體，24Gbit晶片滿足用戶對效能的追求之餘，同時提供彈性多方的儲存空間選擇，用戶不再受限制於規格，靈活地做出節省成本的聰明選擇。

至於在企業應用部分，金士頓以最嚴苛的標準及專業技術，提供電子商務、搜索引擎、社群平台等企業解決方案，曝光兩項企業級應用的新品，包含專為混合用途所設計的DC600M固態硬碟，適用於高容量機架伺服器、超大規模資料中心，可提供低延遲、高IOPS，是可應對高要求工作負載的可靠儲存選擇。