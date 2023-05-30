黃仁勳現身力挺廣達 合影梁次震曝20年好交情

台北國際電腦展Computex2023盛大登場，NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳今（30）日快閃力挺廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，吸引大批人潮湧入圍觀，而黃仁勳一身招牌黑色皮衣現身，辨識度十足，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，並在現場展出超大規模HPC-AI伺服器上簽上專屬簽名。

據了解，雲達這次參加台北電腦大展，除展出第1台運用NVIDIA MGX架構搭配NVIDIA Grance Hopper Superchip的HPC-AI伺服器外，還將與達明機器人、航見科技等多方合作的應用案例實際展出，吸引大批民眾到場了解。其中，最吸引人目光的仍屬跟NVIDIA 合作打造的AI伺服器，該應用產品可進行獨立的「AI推理」，於近日引發不少話題。

廣達副董事長梁次震致詞時透露，我們從20年幾年就一起攜手走過來，而這些年間黃仁勳則透過自己的不懈努力，接連推出5G以及人工智慧的各種技術，現在我們不僅有Open AI，還有ChatGPT等技術，真的非常驚人，而我們絕對不能辜負他的期望，語畢現場瞬間爆出如雷的掌聲。

此外，雲達總經理楊麒令也指出，現在的最新話題就是AI應用技術，而在過去這麼多年的合作裡面，黃創辦人從細節到使用上的整合，耗費極大的心血來設計該技術，放眼未來幾年科技發展的前景，勢必會因此產生很大的變動，這也是黃創辦人在推出AI伺服器技術後，能在整個業界捲起這麼大炫風的主因。