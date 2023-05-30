亞旭 5G 專網搶進智慧製造、沉浸式展演

華碩（2357）集團旗下亞旭電腦近年積極打造5G專網，已經打進監測水中生態、智慧製造以及沉浸式展演。

亞旭電腦表示，將於5月30日至6月2日在南港展覽館1館的COMPUTEX 2023展出5G/Wi-Fi 6端到端專網、民生物聯網、企業級無線網路解決方案及其最新產品。

亞旭除專注於網路通訊開發及電子產品製造，近來聚焦5G/Wi-Fi 6專網應用。透過5G/Wi-Fi 6端到端專網解決方案，提供工業等級專網一站式服務，並運用低總擁有成本、簡易部署與管理、高效卓越性能等三項關鍵優勢，滿足各項專網應用需求。

亞旭表示，以自身研發的5G小基站、5G終端設備、Wi-Fi 6/6E無線網路設備、Wi-Fi 7路由器等，藉由零死角的無線訊號覆蓋、連結更多的無線接取設備、大幅降低網路傳輸延遲時間等特性，可備援網路支援不中斷服務，搭配AMP網管軟體及第三方物聯網設備與5G核心網路相結合，實現高頻寬、低延遲、多連結、高資安的5G端到端專網解決方案。

亞旭強調，5G/Wi-Fi 6專網解決方案已實際成功應用於不同領域。如可將水下感測裝置的數據和高解析度影像即時傳輸到網管系統及戰情中心，以利監測水中生態。

此外，在智慧製造方面，亞旭表示，台灣精密螺絲廠運用亞旭的5G NR ODU/CPE/USB Dongle等接取設備，使自主移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）和VR蒐集的數據能快速傳輸至網管系統，讓操作人員可即時協同作業和進行遠端維護，將工廠效能、產能最大化。

亞旭指出，更攜手高雄市政府，在壽山動物園建立「5G動物園開放平台」，整合5G商頻專網、5G專頻專網與光纖網路之複合式網路架構，搭配AR/VR、4K/8K串流、現場360直播、LBS定位等技術提升遊客互動體驗。

另外，智慧展演應用方面，亞旭表示，在高雄衛武營國家藝術文化中心打造了沉浸式展演平台，結合沉浸式投影、定位服務和AR互動等多種技術，實現了多人、異地的虛擬互動體驗。

亞旭在COMPUTEX中，將展出與科技部合作開發的民生物聯網解決方案、企業級無線專網解決方案以及組成亞旭解決方案的八大產品線，涵蓋網通產品5G/LTE、Wireless indoor/outdoor及Wi-Fi 7和 PON 系列、Small Cell、Android TV裝置、Mobile Computer、車用RSU、OBU、iDVR及IoT等。