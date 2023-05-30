中華車MG電動車款 不排除明年導入生產

中華車（2204）總經理陳昭文今（30）日表示，中華車今年都有相當好的表現，包括MG新車款在本月產能提高，有機會拉高至超出單月的接單量。截至目前為止，MG累計交車台數已達5,000台，目前未交車訂單超過4,000張。中華車已上修全年MG交車台數至1.2萬台，如果中華車的產能可以再拉高，不排除再上修MG全年交車的台數。

陳昭文今天在提及相關事業時指出，MG下半年還會有一款新車導入台灣生產，使得MG的車款更豐富，今年還不會導入電動車來台生產，但明年導入的MG車款則不排除電動車。

至於中華車的第一款電動車款是ZINGER商用車的電動車，對於中華車而言，電動車將是未來的重要產品，除了商用車的電動車款之外，MG也將在未來導入國產電動車，此外三菱ECLIPSE CROSS PHEV車款未來也將導入在台國產。

陳昭文強調，包括二輪、四輪與商用車，未來都將走入電動化，中華車也正在台尋求合適的電池供應來源，包括鴻海（2317）、格斯等業者都在中華車的評估對象之列。