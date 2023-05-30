中保科配發5元股利 林孝信：多元化布局

中保科技集團（9917）111年度合併營收已連續五年成長再創新高， 中保科技集團今日股東會，總裁林孝信強調未來透過創新經營，從食、醫、住行等多角化布局中保科事業體，期許在逆勢中突圍，對營收穩健成長有信心。

中保科股東會通過2022年財務報表，每股配發5元現金股利，維持中保科連續35年的穩健的配息政策。 林孝信表示，去年一年由於有太多的變數，因為俄烏戰爭、疫情各方面又經過美債的問題，所以經濟都不是很好，加上通膨壓力下，對企業經營來說這要相當謹慎，面對嚴苛環境，同仁非常的用心非常的努力，中保科仍會穩健且踏實的往前邁開腳步對股東們有所交待，做好準備迎接挑戰。

中保科表示，面對外部競爭環境將持續求新求變，追求新科技的融入，並推動整合服務，尤其面臨人力成本不斷節節升高的時代，也將推動AI無人化經營，降低企業人力成本，以安全安心為基礎，維持智慧保全領先地位，帶領智慧城市產業的茁壯。