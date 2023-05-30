黃仁勳喊話「陸市場無可取代」 郭正亮：美科技業現在痛苦萬分

NVIDIA輝達執行長黃仁勳來台引起旋風，對於晶片製造，他表示「中國大陸市場無可取代」，美國科技業根本無法不要這塊市場。對此，前立委郭正亮29日在《亮點交鋒》節目坦言「滿難過的」，但也是事實，NVIDIA因AI等圖形晶片需求而前程大好，但美國高科技業卻因為半導體制裁而痛苦萬分，現在看到第一季財報還有美光被制裁，心裡會發抖。

黃仁勳示警對大陸下重手恐重創科技業，也讓晶片法效益直接從膝蓋砍斷。對此，郭正亮認為NVIDIA被雙手綁住，導致難以發揮，畢竟大陸市場占全世界半導體3分之1，且成長率持續增加。郭正亮也說：「這是黃仁勳的原話，坦白講我看到這句話滿難過的！『他說：我們理論上能在台灣以外生產晶片，這是可能的。（但是）大陸市場沒辦法被取代，那根本不可能！』」

郭正亮強調，其實黃仁勳說的就是現實狀況，NVIDIA現在因為遊戲、各種伺服器要用圖形晶片，然後視覺化、AI人工智能才剛開始發展，也要用大量的圖形晶片，所以前程大好。不過看一份統計就知道美國企業有多痛苦，半導體制裁從去年10月21日開始，高通在中港的營收占63.6％，德州儀器占49.1％，博通35％，科林31.4％，應用材料28.1％，英特爾占27.2％，美光16.1％。

「NVIDIA占21.4％，美國高科技業痛苦萬分！」郭正亮直言，今年第一季的財報就不知道怎麼辦了，現在看到美光被制裁，心裡會發抖！

郭正亮也說，這部分可能是台灣要特別注意，會特別去做調整的一個方向。