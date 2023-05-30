MSI微星科技新品齊發 強勢陣容出擊COMPUTEX 2023

全球電競、創作及商務領導品牌MSI微星（2377）今年推出多款強勢新品出征COMPUTEX 2023台北國際電腦展。秉持著創新與熱情的核心精神，MSI微星科技打造效能卓越的絕佳產品，率領全系列頂尖新品輪番上陣，要讓進場的民眾及粉絲感受全方位的嶄新體驗。

今年參展的強勢陣容，包含採用最新發布的NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 系列顯示卡，具備粉絲引頸期盼的最新圖形技術、電路板設計及頂尖散熱技術，而其中獲頒2023紅點設計大獎的商務筆電Prestige 16也是陣容之一，美型纖薄的機身搭載最新Intel Core處理器，推出Intel Evo 平台認證及NVIDIA Studio版本讓使用體驗更具全面性。MSI微星科技將在L0818專屬展區展出全系列亮點新品，包括筆記型電腦、桌上型電腦、顯示卡、主機板、顯示器、PC周邊配件及應用程式的合作。

「今年MSI依然誠意滿滿，於COMPUTEX 2023中展出眾多豪華新品。面對各家大廠來勢洶洶，MSI微星科技仍秉持科技美學的初衷、打造出滿足市場需求的產品，讓支持我們的玩家與粉絲不會失望。我們會不斷突破、持續推出極致美學與效能兼具的產品迎戰。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

Prestige 16 筆記型電腦：Prestige 16獲頒2023紅點設計大獎，並使用鎂鋁合金作為機殼，大幅減輕機台重量僅 1.5kg以及提升輕薄度。搭載最新Intel Core處理器，Prestige 16 推出Intel Evo 平台認證及NVIDIA Studio版本，並支援140W PD3.1快充，以16吋的機型來說，Prestige 16的效能及攜帶便捷度都是非常優秀的。

GeForce RTX 4060 Ti GAMING Series顯示卡：GAMING TRIO 和 GAMING 系列採用全新又熟悉的外觀，同時保持了遊戲玩家一直信任的出色性能、散熱和低噪音。TORX Fan 5.0 設計採用三個風扇葉片透過外框相連接，形成一個扇框，將氣流集中到升級的 TRI FROZR 3 和 TWIN FROZR 9 散熱系統中。帶有流通開口設計的金屬背板增加了顯示卡的散熱效率和強度。此外，Mystic Light 點綴顯示卡的外觀，通過 Mystic Light Sync 和 Ambient Link 與 PC 的其他組件同步點亮燈效。

GeForce RTX 4060 Ti VENTUS Series顯示卡：VENTUS系列為尋求可靠且成本效益高的遊戲玩家提供了一個選擇。VENTUS 3X和 VENTUS 2X BLACK體現了工藝至簡的設計理念，保留了完成手頭任務的基本要素。強勁的散熱系統配有三個或兩個屢獲殊榮的 TORX 4.0 FAN、加固背板和圓潤的美感，使此系列顯示卡適合任何機箱架構。