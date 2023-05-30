群聯於Computex大秀高速傳輸與儲存解決方案

一年一度的台北國際電腦展 COMPUTEX 今（30） 日開展，預計有超過1000家全球品牌共襄盛舉，今年聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、 綠能永續等六大主題。NAND 控制晶片暨儲存解決方案的領導廠商群聯（ 8299）也大秀高速傳輸與儲存解決方案，點亮智慧儲存未 來。

群聯執行長潘健成表示，科技正以十倍速躍進，各國在經歷晶片短缺後紛紛加重在半導體領域投資，科技創新在全球已成為重要的話題。而在所有科技創新的過程中，高速資料 傳輸與儲存扮演著關鍵角色。因此群聯推出一系列獲得 PCI-SIG 認證的 PS7101/PS7102/PS7103 PCIe 5.0 Redriver IC，滿足 PC 和 Server 不同架構的需求。同時群聯的PCIe 5.0 Retimer IC 也已經送樣客戶並開始進行量產的準備，全方位協助全球客戶解 決高速訊號衰減的問題。

潘健成補充，AI人工智慧 ChatGPT的興起，除了對AI伺服器與儲存需求有正面幫助外， AI人工智慧也逐漸在各種NAND儲存應用普及，包含手機語音辨識、電腦輔助軟體、工業自動 化、甚至自駕車系統等，這些應用都跟NAND儲存產品息息相關。

群聯也因應這些新興的 NAND儲存需求，推出符合各種應用的NAND儲存方案，包含群聯首款支援UFS 4.0且適合高階行動設備使用的 PS8361 控制晶片、能滿足各種嚴峻環境的新世代工規 PCIe 4.0 SSD 儲存方案 PS5021-E21TI、符合 AEC-Q100 車規驗證的高階 PCIe 4.0 PS5021-E21TI MPT5 BGA SSD 與 UFS 3.1 PS8317 MUM7儲存方案等，不僅將完整助力客戶打造加值的NAND儲存方案，未來也將挹注群聯成長動能。