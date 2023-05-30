快訊

NBA／熱火史上第二支打進總冠軍賽老八 巴特勒獲選東冠MVP

好香！堅守4G吃到飽不限速499元 他吐1句話逼電信業者再降100元

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火續寫老八傳奇將與金塊爭冠

群聯於Computex大秀高速傳輸與儲存解決方案

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導

一年一度的台北國際電腦展 COMPUTEX 今（30） 日開展，預計有超過1000家全球品牌共襄盛舉，今年聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、 綠能永續等六大主題。NAND 控制晶片暨儲存解決方案的領導廠商群聯（ 8299）也大秀高速傳輸與儲存解決方案，點亮智慧儲存未 來。

群聯執行長潘健成表示，科技正以十倍速躍進，各國在經歷晶片短缺後紛紛加重在半導體領域投資，科技創新在全球已成為重要的話題。而在所有科技創新的過程中，高速資料 傳輸與儲存扮演著關鍵角色。因此群聯推出一系列獲得 PCI-SIG 認證的 PS7101/PS7102/PS7103 PCIe 5.0 Redriver IC，滿足 PC 和 Server 不同架構的需求。同時群聯的PCIe 5.0 Retimer IC 也已經送樣客戶並開始進行量產的準備，全方位協助全球客戶解 決高速訊號衰減的問題。

潘健成補充，AI人工智慧 ChatGPT的興起，除了對AI伺服器與儲存需求有正面幫助外， AI人工智慧也逐漸在各種NAND儲存應用普及，包含手機語音辨識、電腦輔助軟體、工業自動 化、甚至自駕車系統等，這些應用都跟NAND儲存產品息息相關。

群聯也因應這些新興的 NAND儲存需求，推出符合各種應用的NAND儲存方案，包含群聯首款支援UFS 4.0且適合高階行動設備使用的 PS8361 控制晶片、能滿足各種嚴峻環境的新世代工規 PCIe 4.0 SSD 儲存方案 PS5021-E21TI、符合 AEC-Q100 車規驗證的高階 PCIe 4.0 PS5021-E21TI MPT5 BGA SSD 與 UFS 3.1 PS8317 MUM7儲存方案等，不僅將完整助力客戶打造加值的NAND儲存方案，未來也將挹注群聯成長動能。

群聯 NAND 控制晶片

延伸閱讀

維田 COMPUTEX 秀充電樁等智慧解決方案

台積、致茂 認購發燙

群聯萬箭齊發 Computex大秀高速傳輸與儲存解決方案

技嘉強勢登場 COMPUTEX展出AI超級晶片伺服器

相關新聞

台灣因黃仁勳皮衣風潮再現？網熱議：夏天穿皮衣不熱？

NVIDIA輝達執行長黃仁勳近日返台演講引起熱議，有網友在PTT上以「台灣接下來會出現皮衣風潮嗎？」為標題，對黃仁勳酷愛的皮衣做出討論，有網友懷疑，在台灣夏天能穿得住真皮皮衣嗎？也有人認為，黃仁勳的穿著可能將帶動台灣新一波的皮衣風潮。

全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

NVIDIA執行長黃仁勳酷愛以招牌皮衣現身，近來為網友熱議，無獨有偶，在全球科技業，包括蘋果公司已故創辦人賈伯斯、臉書執行長祖克柏，及SNAP執行長伊萬．斯皮格，都幾乎以同款、同樣式的穿衣風格聞名於企業界。

黃仁勳勉勵台大生RUN翻譯文引戰！口譯員稱「扭曲原意」 美籍教師不挺：沒翻錯

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳日前在台大111學年度畢業典禮致詞過程中，勉勵身處AI時代的畢業生要奮力追求「奔跑吧，別緩行！（Run, don’t walk!）」，且務必記得「Either you’re running for food, or running from being food.（為獲取食物而奔跑／奮鬥，或為了不被當作食物而奔跑／奮鬥）」。不過這句話經各家媒體翻譯之後，讓網紅口譯員「浩爾譯世界」直言「到底哪家媒體先開始翻成威脅的？」、「我覺得扭曲原意了！」。

晶片教主黃仁勳掀熱潮 人力銀行AI工作瀏覽數一周激增27％

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台所到之處都是話題，日前出席台北國際電腦展（COMPUTEX）發表演講，主題圍繞著當前...

群聯於Computex大秀高速傳輸與儲存解決方案

一年一度的台北國際電腦展 COMPUTEX 今（30） 日開展，預計有超過1000家全球品牌共襄盛舉，今年聚焦高效運算、...

維田 COMPUTEX 秀充電樁等智慧解決方案

工業電腦大廠維田科技（6570）參加2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023），會中展出充電樁、HMI人機介...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦