黃仁勳勉勵台大生RUN翻譯文引戰！口譯員稱「扭曲原意」 美籍教師不挺：沒翻錯

輝達(NVIDIA)執行長暨創辦人黃仁勳日前在台大111學年度畢業典禮致詞過程中,勉勵身處AI時代的畢業生要奮力追求「奔跑吧,別緩行!(Run, don’t walk!)」,且務必記得「Either you’re running for food, or running from being food.(為獲取食物而奔跑/奮鬥,或為了不被當作食物而奔跑/奮鬥)」。不過這句話經各家媒體翻譯之後,讓網紅口譯員「浩爾譯世界」直言「到底哪家媒體先開始翻成威脅的?」、「我覺得扭曲原意了!」。

台灣浩語文中心創辦人、前英語新聞主播「浩爾譯世界」日前在臉書粉專表示「到底哪家媒體先開始翻成威脅的?」,他認為,黃仁勳致詞重點不是鼓勵大家「成為獵食者」,或是威脅畢業生「不覓食就等著被當食物」,然而多家媒體的下標方式,讓他覺得演講者的原意被扭曲了。

「浩爾譯世界」指出,黃仁勳那句話的英文原文並不難,「Run, don’t walk. Remember, either you’re running for food, or you are running from becoming food. And oftentimes, you can’t tell which. Either way, run.」應該翻譯成「跑吧,不要慢慢走。記住,不論你在奔走覓食,或是躲避被掠食。很多時候,你也分不清楚。無論覓食或逃離,跑吧」。

「浩爾譯世界」解釋,很多家媒體似乎把「either you’re running for food, or you are running from becoming food.」這句話,直接轉化成「Run for food, or become food!(不追食物就變成食物,或不打獵就變成獵物)」,讓他覺得已經「不折不扣變成示警威脅」了,這並非黃仁勳的原意。

「浩爾譯世界」進一步分析,加入脈絡來看,黃仁勳的整篇演講,都在用他個人的故事和經驗,來傳達自己在創業與經營企業的過程中,所展現出的堅毅、堅持和堅定,「全文基調是肯定畢業生的未來潛力,並以過來人的經驗予以鼓勵,語氣是認為新鮮人有能力擁抱例如人工智慧這樣的新科技」。

「浩爾譯世界」說,黃仁勳的三段故事當中有許多重要價值,包括面對失敗的謙卑、為了正確的事情要能熬過痛苦與折磨以及為了成功需要懂得捨棄,「我認為帶出的是鼓勵積極嘗試、努力追求成長與成就的訊息,而不是警告大家不夠兇就會被吃掉」。

「浩爾譯世界」也在留言區貼出對各家媒體翻譯上的評論,引發網友們熱議。其中,一名定居台灣十幾年的美國籍英文教師畢靜翰轉貼「浩爾譯世界」的PO文,直言「我完全不覺得(有扭曲黃仁勳的原意),命令式本來就是這感覺,第一次公開挺媒體『媒體沒翻錯』,小畢蓋章」。

隨後,「浩爾譯世界」更新貼文內容,坦承自己一開始寫得太激動武斷了,融合網友們的留言意見之後,修飾一下把該句英文原文翻譯成「奔跑吧,不要緩步徐行。記得,不論是追求目標或生存自保,都要衝刺。往往兩種情況難以分辨,但不論追或逃,勇往奔跑吧!」,並總結出黃仁勳的演講重點是鼓勵畢業生要積極嘗試,不是警告威脅,「希望大家一起讓翻譯更好」。