台灣因黃仁勳皮衣風潮再現？網熱議：夏天穿皮衣不熱？

NVIDIA輝達執行長黃仁勳近日返台演講引起熱議，有網友在PTT上以「台灣接下來會出現皮衣風潮嗎？」為標題，對黃仁勳酷愛的皮衣做出討論，有網友懷疑，在台灣夏天能穿得住真皮皮衣嗎？也有人認為，黃仁勳的穿著可能將帶動台灣新一波的皮衣風潮。

圖為輝達執行長黃仁勳（中）出席台大畢業典禮演講，在夏天炎炎時仍穿著招牌皮衣現身。記者曾原信／攝影

原PO在PTT上以「台灣接下來會出現皮衣風潮嗎？」為標題PO文表示：「皮衣刀客黃仁勳風光登台，率性逛夜市，現在更是在台大颯爽演講，老黃這麼一搞，台灣接下來會出現皮衣風潮嗎？會不會下禮拜街上就一堆穿皮衣的了啊？」。

網友見文紛紛點出一個關鍵，認為在台灣穿皮衣不會流行，特別是在台灣的炎炎夏日，能穿得住皮衣的人可能會熱爆，還可能因為衣服材質的不透氣，引發濕疹，最多可能在冬天才會流行；且在潮濕的台灣，家中衣櫃若有皮衣，保存不好還可能會發霉。

網友指出，台灣約莫2000年時流行過皮衣穿搭風，但持續不久又消弱了。且真的皮衣其實價格不斐，年輕人多半選擇的是人造皮衣，穿起來更悶熱。也有網友開玩笑說：「懷疑黃仁勳的皮衣內有散熱片」、「皮衣是全席投影，其實裡面都沒穿，涼得很」、「不知他這次回台，行李箱內塞了幾件皮衣？」

有網友從穿衣哲學上來評論皮衣，認為「不是每個人都能駕馭的了皮衣」，至於穿了皮衣會提升自我價值嗎？網友則認為，「即便大家穿了皮衣，也不會成為 AI教父」，還有網友笑稱：「如果能跟他一樣有錢，我可以穿一輩子」。