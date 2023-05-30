政經私房話／三竹推新品 邱宏哲聽到年輕人心聲

三竹資訊可說是台灣看盤軟體一哥，國內券商的看盤下單軟體大多出自三竹之手；三竹雖已是一哥，不過，三竹董事長邱宏哲說，自己還是會上ＰＴＴ看反饋，聽網友心聲。

「ＰＴＴ有人說三竹這麼大的公司，用的ＵＩ（使用者介面）竟這麼老舊，他可能不知道，我們沿用以前倚天、神乎奇機等看盤軟體功能，以前股市都習慣用這些。」邱宏哲說，年輕人的心聲，三竹聽到了，「我們會推出第三代、第四代的新品，程式碼完全不一樣。」

「不要看我快七十歲了，架構觀念上，我摸了四十年，從不懂電腦開始摸，一步一步來。我對這個很有興趣，因此中年轉行到這個行業，雖然很忙，但做這種生意也很快樂。」邱宏哲說，三竹資訊很重視研發團隊，旗下iOS、Android軟體開發工程師加起來將近兩百人，占了公司總人數的六到七成。