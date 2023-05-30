聽新聞
test
0:00 / 0:00
政經私房話／三竹推新品 邱宏哲聽到年輕人心聲
三竹資訊可說是台灣看盤軟體一哥，國內券商的看盤下單軟體大多出自三竹之手；三竹雖已是一哥，不過，三竹董事長邱宏哲說，自己還是會上ＰＴＴ看反饋，聽網友心聲。
「ＰＴＴ有人說三竹這麼大的公司，用的ＵＩ（使用者介面）竟這麼老舊，他可能不知道，我們沿用以前倚天、神乎奇機等看盤軟體功能，以前股市都習慣用這些。」邱宏哲說，年輕人的心聲，三竹聽到了，「我們會推出第三代、第四代的新品，程式碼完全不一樣。」
「不要看我快七十歲了，架構觀念上，我摸了四十年，從不懂電腦開始摸，一步一步來。我對這個很有興趣，因此中年轉行到這個行業，雖然很忙，但做這種生意也很快樂。」邱宏哲說，三竹資訊很重視研發團隊，旗下iOS、Android軟體開發工程師加起來將近兩百人，占了公司總人數的六到七成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言