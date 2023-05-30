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世代交替 李焜耀退出佳世達董事會

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達集團昨天舉行股東會，選出新一屆董事會，明基友達集團創辦人李焜耀繼去年退出面板大廠友達董事會後，今年再退出佳世達董事會，象徵一代強人李焜耀時代結束，達成世代交替、完全交棒，也開啟明基佳世達及友達集團全新時代。佳世達董事長陳其宏形容，「ＫＹ（李焜耀）對集團來說，就是一個非常大器的架構設計師。」

佳世達昨天進行董事改選，新一屆董事會擴增為四席董事、五席獨董，是佳世達董事會首度獨董過半。既有董事為陳其宏、彭双浪、黃漢州及獨董徐爵民、顏漏有，新增董事為友達陳建斌、獨董陳良基、林秋蓮、黃淑君。

李焜耀去年退出友達董事會後，今年佳世達改選也退出董事會。事實上，近幾年李焜耀早已淡出集團第一線經營，在退出友達及佳世達董事會後，李焜耀目前擔任明基電通和明基基金會董事長。

佳世達董事長陳其宏指出，ＫＹ不在新董事會成員，但他對整個集團來說，就是非常大器的架構設計師，他的遠見打造出明基佳世達集團，自一九九一年公司營收僅為十幾億元，現今已經是好幾千億元的集團，「沒有ＫＹ打造的格局，佳世達不會有現在的成就。」

陳其宏說，「二○一四年九月ＫＹ生病（中風），整個過程很辛苦，但幸好現在復健順利，身體也愈來愈好。過去幾年ＫＹ一邊復健，一邊也隨時提點我們，每周有兩天來公司指點。現在因為他個人的規畫，把棒子交給我們做傳承，感謝ＫＹ對我們的信任及空間，我們目標要把佳世達愈做愈好。」

佳世達指出，改選後榮譽董事長李焜耀不再擔任董事，此乃其個人規畫，公司也感謝李焜耀的貢獻與傳承，建立完善的公司文化及制度，成為公司最重要的資產。

佳世達集團除了李焜耀退出董事會，象徵最高經營層達成世代交替外，去年四月，多年來同時身兼董事長及總經理的陳其宏也卸下總座一職，交棒給黃漢州，集團各個事業群也同步啟動人事調整。

復健

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