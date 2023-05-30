聯發科攜輝達 合攻車用領域

台灣晶片設計龍頭聯發科昨天與輝達宣布合作，雙方將充分發揮各自汽車產品組合的優勢，共同為新一代智慧汽車提供卓越的解決方案，預定二○二五年推出智慧座艙相關應用晶片，並於二○二六及二○二七年接續導入車廠。

輝達執行長黃仁勳昨天表示，這項合作案是他主動提出，原因是聯發科在很多領域，包括電源管理、無線連結及多媒體等有很完整的技術底蘊，面對未來軟體定義汽車，需結合更多的生態系，提供更完整的解決方案，透過與聯發科合作，並將這些晶片委由台積電生產，將讓「台灣製（Made in Taiwan）」車用解決方案，在全球汽車產業，扮演關鍵角色。

黃仁勳說，人工智慧與加速運算正推動整個汽車產業的變革。聯發科領先業界的系統單晶片與輝達的繪圖處理器（ＧＰＵ）及ＡＩ軟體技術的強強組合，將為從豪華到主流的所有汽車分眾市場帶來全新的使用者體驗，進一步提升汽車的安全性，並提供嶄新的連網服務。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行則提出與輝達合作的願景，將結合輝達在人工智慧和運算領域享有盛名的強項。據了解，聯發科今年四月就推出命名為「Dimensity Auto」車用晶片，針對智慧座艙、車聯網、智慧駕駛以及電源管理晶片，提供全方位的解決方案。這次宣布與輝達合作，是要在技術研發之外，進一步確立有利的產業地位。

黃仁勳指出，車用產品開發期長。他舉輝達過去和賓士的合作為例，一個世代的產品，後續的軟體支援得提供十年以上，未來輝達與聯發科的合作，就是要提供客戶長期支援的承諾。為迎合未來車子會更重視體驗，更舒適的智慧座艙、自動駕駛，都需要更多的半導體技術。