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搭AI熱潮！友訊將推 AQUILA PRO AI 系列 實現智慧家庭

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近期全球吹起一波AI熱潮，友訊D-Link（2332）表示，將搭載最新連網技術推出全新產品系列AQUILA PRO AI，包括Wi-Fi 6、6E 智慧居家路由器與延伸器等新作，首款Wi-Fi 6雙頻無線路由器將於6月初上市，並選定台灣為首賣市場，未來搭配AQUILA PRO AI專屬App，將可實現高度相容、高度穩定的智慧家庭。

友訊科技今（29）日受邀參加元富證券舉辦法說會，友訊第1季營收42.56億元，年增6%，營業毛利率為25.3%，營運轉虧為盈，本季營業淨利1.56億元，稅後純益1.75億元，歸屬於母公司淨利為1.39億元，每股稅後純益0.23元。

友訊表示，今年第1季營運表現主要受益於泛歐地區的交換器產品銷量顯著成長，資源配置與營業費用支出持續優化，今年在本業及業外獲利同步改善下，轉虧為營，產品以交換器產品為主，占整體營收44%；全球市場出貨狀態以亞太及其他區域占比最高，貢獻營收約為63%。

友訊執行長張家瑞表示，友訊目前以「選擇」和「集中」做為銷售策略原則，產品線逐漸收攏，並漸以提供解決方案為主，做出市場區隔。

張家瑞表示，以mydlink消費雲為例，自2022年第4季完成使用者介面更新以來，擴大推動C2C加值服務，積極推動付費訂閱，進一步擴大營收來源與用戶黏著度，讓mydlink消費雲逐步轉型至提供付費加值服務平台。2023年第1季mydlink消費雲訂閱收入與去年同期相較，成長率高達60%，nuclias企業雲成長率亦超過55%，成效顯著。

此外，友訊今年2月底世界行動通訊大會（MWC）中預告，將搭載最新連網技術推出全新產品系列-AQUILA PRO AI，包括Wi-Fi 6/6E 智慧居家路由器與延伸器等新作，該系列第一款上市的Wi-Fi 6雙頻機種-M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器將於6月初上市，並選定台灣為首賣市場。未來搭配AQUILA PRO AI專屬App，將可實現高度相容、高度穩定的智慧家庭。

張家瑞強調，友訊持續以穩定的步伐檢視產品與全球布局計劃，重新定位市場價值，逐漸擦亮品牌。相信在穩定的供應鏈支援、適當的營運策略規劃下，指日可待。

友訊 Wi-Fi 營收

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