聯發科與輝達強強聯手攻車用 2025年推出首款智慧座艙

台灣晶片設計龍頭聯發科（2454）今日宣布與輝達 (NVIDIA) 合作，雙方將充分發揮各自汽車產品組合的優勢，共同為新一代智慧汽車提供卓越的解決方案，聯發科副董事長兼執行長蔡力行表示，雙方合作的首款晶片鎖定智慧座艙，並訂2025年問世，並希望能在2026年及2027有更多的品項導入各大車廠。

聯發科與輝達這項聯盟計畫，獲輝達執行長黃仁勳力挺親自站台；同時擔任台北國際電腦展首場專題演講的黃仁勳，在南港展覽2館完成專題演講後即立刻趕往聯發科記者會地點，並與蔡力行共進午餐。

並在聯發科的產品發表會後，宣布此一雙方重大合作計畫。

蔡力行表示，「NVIDIA在人工智慧和運算領域是享有盛名的開拓者和領導者。本次合作願景是為全球汽車產業設計新一代智慧聯網汽車，提供一站式的服務。透過與NVIDIA的深度合作，我們將共同為未來運算密集型的軟體定義汽車提供真正具有獨特性的平台。」

黃仁勳說，「人工智慧與加速運算正推動整個汽車產業的變革。聯發科領先業界的系統單晶片與NVIDIA GPU及AI軟體技術的強強組合，將為從豪華到主流的所有汽車分眾市場帶來全新的使用者體驗，進一步提升汽車的安全性，並提供嶄新的連網服務。」

聯發科強調，透過本次合作，聯發科技將開發整合NVIDIA繪圖處理器（GPU）小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載NVIDIA AI和繪圖運算IP。該小晶片支援互連技術，可實現小晶片間流暢且高速的互連互通。

NVIDIA的DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA和TensorRT軟體將可在聯發科技的智慧座艙解決方案上來運作，藉以開創最新的繪圖運算、人工智慧、安全和安保等全方位的AI智慧座艙功能。

根據顧能（Gartner）調查報告 指出，2023年車載資訊娛樂和數位儀表板系統單晶片市場規模將達到120億美元。聯發科與 NVIDIA 合作，將帶來滿足汽車產業需求，並提供超越期待的解決方案，同時為雙方帶來巨大市場商機。

蔡力行也預告雙方合作開發鎖定智慧座艙的車用整合單晶片，預定2025年問世，並希望2026及2027年有更多的產品接續上市導入車廠，為未來智慧汽車扮演重要推手。