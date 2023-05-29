迎接530「國際抱貓日」 foodpanda快閃85折優惠最高折抵200元

近年來「寵物商機」大崛起，台灣犬貓寵物數量2021年超越幼年人口，近十年喵星人更是翻倍成長，貓咪療癒賣萌的模樣，讓許多人心甘情願成為貓奴。德商 foodpanda 不只外送美食、生鮮雜貨，針對毛小孩的吃喝娛樂都幫飼主們貼心準備好，自 2019 年成立寵物專區，從一開始上線之初只有三間分店，至今則已有超過400間寵物商店，寵物品類的訂單數更是倍數成長。

5月30日即將迎來一年一度的「國際抱貓日」，foodpanda 首度公開貓奴採購習慣，更推出一日快閃優惠，消費滿 799 元即享八五折，最高折抵 200 元，各位貓奴趕緊手刀下單罐罐、零食、保健食品寵愛家中愛喵，今日貓最大。

貓派狗派誰比較奴？foodpanda 前 20 名熱賣寵物產品全是貓咪罐頭！

foodpanda 貓狗大戰結果出爐。foodpanda 從大數據發現，貓奴最愛和愛貓一起窩在家，並在外送平台上盡情購物，貓咪的相關訂單量約是狗狗的 2.5 倍，且在寵物類別中，超過七成的熱銷品項都是貓咪週邊產品，前20名熱賣產品更是全被貓咪罐頭包辦。

另外，foodpanda 也從訂單中找到貓奴冠軍，單筆消費金額就逼近萬元，一次大手筆為主子購入了各式罐頭、貓薄荷、零食乾、貓草等，寵貓不手軟，全部買起來。5月30日，foodpanda 更推出一日快閃優惠，凡於寵物公園、寵物中園、SofyDOG寵物等指定寵物商店消費，消費滿 799 元就可享有八五折優惠，最高可折抵 200 元，每人限用一次，數量有限兌完為止。

貓主子最愛吃鮪魚！各式口味罐罐、貓砂、保健產品、玩具都叫 foodpanda 送～

想了解貓奴們都買了些什麼孝敬貓主子嗎？根據數據統計，貓咪飼養產品中最熱賣的是各式口味的「罐罐」，其次則是貓砂，foodpanda 進一步觀察到，貓罐頭中海鮮口味最對貓主子的胃口，其中又以鮪魚口味最受歡迎， 20名當中就佔了12席，其他像是鰹魚、鮭魚、雞肉也都是被貓咪青睞的口味。此外貓咪的健康就是貓奴們的幸福，foodpanda 嚴選寵物保健食品，包含：「好味小姐」添加滴雞精的貓罐頭、「T.N.A.」護眼枸杞葉黃素雞肉塊、「美國貝克」化毛護膚膏、「汪喵星球」牛磺酸等，為毛爸毛媽們呵護愛貓的健康。