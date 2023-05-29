微星推出高效辦公 NVIDIA Studio 認證 PRO DP180 商務桌機

微星（2377）今（29）日推出商務系列「PRO DP180商務主機」，擁有18升體積，內建獨立顯示卡與UMA機種，其中內建RTX30系列以上獨立顯示卡機種為通過NVIDIA Studio認證，搭載Windows作業系統，配備Intel處理器，支援高達8K解析度，同時易於升級零組件特性，對於商務用戶是一款便利的桌機。

微星表示，商務系列繼主打以輕薄取向的PRO DP21、PRO DP10與掌上型Cubi系列後，於今推出一款設計理念延續PRO DP系列以天然竹子堅韌靈感轉化為精緻，代表產品耐用性、可靠性和穩定性的18升體積，「PRO DP180」區分內建獨立顯示卡與UMA機種，其中內建RTX30系列以上獨立顯示卡機種為通過NVIDIA Studio認證的商務桌機，搭載Windows作業系統，配備Intel處理器，支援高達8K解析度，18升機箱大小，易於升級零組件。對於需要處理大量資料、多工任務和高效溝通的商務用戶，PRO DP180商務桌機是一款絕佳選擇。