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TrendForce 預估2023年全球 AI 伺服器出貨量年增近4成

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

AI伺服器及AI晶片需求同步看漲，TrendForce預估2023年AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬台，年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，至2026年將占15%，同步上修2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。而AI晶片2023年出貨量將成長46%。

TrendForce表示，NVIDIA GPU為AI伺服器市場搭載主流，市占率約60~70%，其次為雲端業者自主研發的AISC晶片，市占率逾20%。觀察NVIDIA市占率高的主要原因有三，其一，目前不論美系或中系雲端服務業者（CSP），除了採購原有的NVIDIA的A100與A800外，下半年需求也將陸續導入H100與H800，尤其新機種H100與H800在平均銷售單價約為A100與A800的2~2.5倍，加上NVIDIA同時積極銷售自家相關整機解決方案。

其二，高階GPU A100及H100的高獲利模式也是關鍵，由於旗下產品在AI伺服器市場已擁有主導權的優勢，據TrendForce研究，H100本身的價差也依據買方採購規模，會產生近5,000美元的差異。

其三，下半年ChatBOT及AI運算風潮將持續滲透至各種專業領域（如雲端/電商服務、智慧製造、金融保險、智慧醫療及智慧駕駛輔助等）的開發市場，同步帶動每台搭配4~8張GPU的雲端AI，以及每台搭載2~4張GPU的邊緣AI伺服器應用需求漸增，預估今年搭載A100及H100的AI伺服器出貨量年增率逾5成。

此外，從高階GPU搭載的HBM來看，NVIDIA高階GPU H100、A100主採HBM2e、HBM3。以今年H100 GPU來說，搭載HBM3技術規格，其中傳輸速度也較HBM2e快，可提升整體AI伺服器系統運算效能。隨著高階GPU如NVIDIA的A100、H100；AMD的MI200、MI300，以及Google自研的TPU等需求皆逐步提升下，TrendForce預估2023年HBM需求量將年增58%，2024年有望再成長約30%。

伺服器 GPU NVIDIA

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