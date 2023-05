Arm CEO：2奈米晶片設計成本高漲 AI 載板扮演要角

Arm CEO Rene Haas 今(29)日於 Computex 期間在台灣發表專題演講提到,台灣有台積電(2330)最先進的晶圓製造能力,不過對設計廠商來說,2奈米晶片設計成本高漲,先進的 SoC 設計成本從2019-2023年的7奈米到2奈米成本增加三倍,其中軟體驗證 IP 等在成本占比71%,而 Arm 觀察到為了改善這些問題,AI 的技術導入與載板扮演要角。

他提到,SoC 設計越來越難,計算複雜度驅動需要更多的電晶體,也讓客戶產品設計在5nm以下時,需要120天或更長的時間才能設計定案,加上 Al 需求只會使設計電晶體的密度增加與更複雜化。

不過,他說,現在運用 AI 軟體生態系統也可以協助客戶的軟體流程加速,甚至幫助客戶設計定案時間縮短,加上過去被認為是舊技術的 Multi-Die 重獲新生(What's Old is New)而其中載板轉變成主板都扮演關鍵(substrate becomes the motherboard),Arm 和台灣夥伴已合作數十年以上,預期在未來運算的時代,所有的運算基礎都會在 Arm 之上。