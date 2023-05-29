Western Digital 推出全新 1TB 任天堂 Switch 記憶卡

威騰電子（Western Digital）今（29）日宣布推出任天堂 Switch 專屬 1TB* SanDisk microSD 記憶卡，進一步擴展任天堂授權的 SanDisk microSD 記憶卡產品線。這款與任天堂合作的記憶卡，是官方授權過最高容量的 SanDisk microSD 記憶卡，提供任天堂 Switch 版本更多儲存空間，玩家可隨身攜帶自己喜愛的遊戲。

Western Digital 表示，這款全新 1TB* 記憶卡的靈感來自《薩爾達傳》的「海利亞紋章」，並通過測試適用於所有任天堂 Switch，其儲存容量為先前其他任天堂授權 SanDisk microSD 記憶卡的兩倍，除任由玩家放心拓展遊戲資料庫外，也能將最喜愛的遊戲儲存在同一個空間。

Western Digital 全球策略合作夥伴副總裁 Susan Park 指出，作為深受玩家喜愛超過30年的《薩爾達傳說》系列遊戲，持續俘獲全球玩家的心，公司很高興能為粉絲推出這款全新記憶卡，並透過與任天堂的緊密合作關係，持續提供玩家盡情享受體驗任天堂 Switch 的產品。

Western Digital 也在任天堂授權產品組合中，推出以耀西為靈感的全新 64GB* SanDisk microSD 記憶卡，提供較少儲存空間需求的任天堂 Switch 玩家選擇。