Arm推出新智慧手機技術 聯發科簽約使用
據路透社報導，5月29日，Arm推出了用於移動設備的新晶片技術，聯發科表示將在下一代產品中使用該技術，稱新晶片將有助於提高下一代智能手機的性能。
聯發科是中低端智慧手機晶片的供應商，一直在進軍高端智能手機芯片市場，該市場一度由競爭對手高通主導。
Arm通過出售晶片設計來搆建自己的硬件藍圖。近日在Computex大會上，Arm推出了用於眡頻圖像處理和人工智能應用的Immortalis-G720 GPU，以及將成為移動設備大腦的核心設計Cortex-X4。
Arm表示，這兩款新設計的性能都比前幾代高15%，Cortex-X4的功耗降低了40%，另外Arm表示已經在台積電流片了Cortex-X4，採用台積電的N3E工藝，並稱這是行業首創。
當被問及流片是否意味著Arm正在製造晶片進行銷售，而不是依照其曏晶片製造商提供晶片設計的長期商業模式，Arm客戶業務線總經理Chris Bergey表示，這是幫助客戶測試新製造技術的一個步驟，Arm不從事晶片銷售業務，那不是我們的工作。
此前外媒稱，Arm正在開發自己的晶片，以展示其設計的能力。
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