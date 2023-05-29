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三星2300億美元投資效應顯 全球半導體設備廠商在韓擴建

集微網／ 集微網

全球半導體製造設備公司正在韓國擴建設施，因為三星電子計劃在未來20年內投資300萬億韓元（合2300億美元）建設一個新的韓國生產中心，這吸引了其他參與者並促進了晶片供應生態系統。

據日經亞洲，美國應用材料、荷蘭ASML等半導體製造設備公司的高管一直在訪問韓國首爾周邊的京畿道政府辦公室，討論該省的投資計劃、基礎設施發展和稅收優惠政策。

據悉，今年3月，韓國政府宣佈了一項國家高科技產業發展計劃，其中包括三星計劃到2042年在首爾以南的龍仁市投資300萬億韓元建設半導體工廠。目前三星和SK海力士已在京畿道設立了大型工廠，資本投資也在穩定增長，其它韓國主要半導體工廠也在附近30公裡的範圍內。

因此這吸引了全球半導體製造設備公司的投資，應用材料正在韓國尋求建立一個新的研發中心，龍仁是首選地點，該公司計劃在今年年底前完成選址，並在幾年內開始運營。

ASML在光刻機設備方面具有優勢，其正投資2400億韓元在京畿道華城建設一個組裝設施和培訓中心，計劃於2024年開始運營。ASML工廠將培訓客戶三星和SK海力士的工程師掌握復雜的操作知識，此外還能夠為其先進設備更換零件。

日本廠商方面，東京電子計劃在三星半導體研究開發設施附近的華城技術開發基地增設無塵室，該公司表示，「我們將提供設備和技術，同時加強與合作夥伴的密切和信任關系。」Ulvac計劃明年在韓國開設首家研發中心，Kokusai Electric和日立高科技也在改善韓國的技術支持系統，例如加強無塵室。

該報導指出，設備供應商的目標是利用對高難度先進半導體製造工藝的密切支持來增加訂單。通過在附近建設設施，縮短與客戶之間的距離，可以最大限度地減少因試錯而導致的交貨時間，從而潛在地提高開發效率。

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