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Meta Quest 3有望成為蘋果頭顯最大競爭對手 更加輕薄

集微網／ 集微網

蘋果的XR頭戴顯示設備有望於2023年正式發佈，此前網上已經有零部件圖片泄露。據彭博社記者古爾曼5月28日消息，他已經搶先上手了尚未發佈的Meta Quest 3頭顯，他表示該產品將成為蘋果的有力競爭對手。

目前在全球範圍內，Facebook母公司Meta推出的Quest系列頭顯市場份額居前，但近幾年來一直有蘋果頭顯設備傳聞，預計其定價可能會超過2000美元。古爾曼稱蘋果將佔領XR設備高端市場，但Meta將在入門級市場佔據主導地位，且很可能受惠於蘋果XR設備的發佈。據此前報道，蘋果有望於6月5日擧行的WWDC 2023開發者大會正式公佈其XR頭顯產品，而Meta最新產品Quest 3有望於2023年10月發佈。

（目前在售的Meta Quest 2）

古爾曼親身體騐了Quest 3原型版本，這款產品代號Eureka，相比上一代Quest 2更加輕薄，頭頂的帶子似乎更加結實，並且側面的固定裝置使用的是織物，而不是此前的塑料。產品的正面有很大的變化：相比於上一代的平整的塑料，正面增加了三個垂直葯丸形狀的傳感器，左右兩個是彩色攝像頭，用於呈現全景畫面；另外一個是標準攝像頭。

頭顯的前下方還有追蹤攝像頭，以及一個音量控製搖杆、調節瞳距的滾輪，後者十分方便，無需摘下設備即可進行調節。電源按鈕、USB-C接口依舊位於設備側面。

關於畫面的清晰度，古爾曼表示Quest 3與上一代相比，變化不大，據說分辨率有小幅提升。而新品最大的進步主要有兩方面：混合現實體騐、更強的設備性能

將外界的畫面呈現到屏幕裡，是MR混合現實設備的核心，這需要攝像頭實時拍攝外界畫面，並在頭顯內部顯示，用戶無需摘下設備即可看到現實。古爾曼表示，Quest 3有雙RGB彩色攝像頭，畫面十分逼真，接近現實世界，他甚至能夠珮戴設備玩手機，這在Quest 2上幾乎是不可能的。此外，新產品軟件界面的交互、應用和遊戯的啓動速度，也比上一代產品快許多，這得益於高通第二代驍龍XR2芯片。

古爾曼稱，盡管Meta公司尚未為其頭顯找到殺手級應用，但該公司在VR領域多年的耕耘，使其比蘋果更有優勢。而蘋果得益於其龐大的應用生態、霛活的開發工具，很快可以將iOS、iPadOS相關應用遷移至XR設備上來。

目前Meta Quest 3的定價尚未公佈，消息人士稱其價格可能會高於Quest 2的400美元（約合2828元人民幣

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