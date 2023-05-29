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夏普對700人導入提前退休製度 目的引揣測

集微網／ 集微網

據MoneyDJ報導，鴻海轉投資的夏普已開啓提前退休製度，對象為55嵗以上的部分管理階層人員、人數約700人。

夏普指出，此擧的目的不是裁員，而是為了對員工下一個階段提供援助所採取的福利措施，所以夏普也未設定人員縮減數（應募人數）目標。該提前退休製度是在4月下旬導入，首次招募措施將在5月上旬至6月中旬期間實施，有意願者、將在退休金上加給最高6個月份薪水，且之後夏普也將定期實施招募措施。

據悉，夏普之前在發展陷入危機時，也曾實施自願退休的招募措施。

5月11日，夏普公佈的財報資料指出顯示，上年度合並淨損額達2608億日元。此為夏普6年來首度陷入虧損，且虧損規模為史上第3低，僅低於淨損5453億日元的2012年度、淨損3760億日元的2011年度。這次出現重大虧損的關鍵在於去年6月27日成為百分之百持股子公司的堺工廠（SDP），堺工廠提列液晶生產設備資產減損高達1884億日元，其他包括三重縣工廠等處生產的OLED設備則損失212億日元，合計減損的損失高達2205億日元。

夏普表示，轉虧為盈為今年度的最重要目標，預估合並淨利潤將為100億日元。

薪水 資產 退休金

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