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下半年英偉達H100鴻海代工比重升至九成 A100以緯創代工為主

集微網／ 集微網

據電子時報報導，相關供應鏈表示，英偉達A100/A800/H100的系統代工廠商為緯創及鴻海，目前訂單約各佔一半，不過下半年代工比重將有所調整，H100目前鴻海約佔六成，下半年將拉升至九成，而A100則是緯創為主。

ChatGPT市場火爆，相關供應鏈表示，英偉達幾乎壟斷目前最紅的AI GPU市場，獲益最大，其次為獨拿晶圓代工訂單的台積電

得益於人工智能、ChatGPT的火熱帶動GPU芯片的銷售，英偉達第一財季的銷售額、淨利潤等均超出華爾街分析師的預期，並且該公司對第二財季的展望也遠超預期。在公布財報後，英偉達的股票價格盤後最高飆升28%至394.55美元，創歷史新高，這也使得英偉達的市值增加了2000億美元，總市值達到9500億美元，接近歷史最高水平。

黃仁勳表示，AI市場正經歷iPhone時刻。如同當年初代iPhone問世時，各方技術成熟帶領全球進入智能手機時代，如今AI技術成熟也創造新一波商機，而英偉達將從中受惠。

供應鏈表示，英偉達A100/A800/H100的系統代工為緯創及鴻海，目前訂單約各半，不過下半年代工比重將有所調整，頂級高毛利H100目前鴻海約佔6成，下半年將升至9成，而A100則是緯創為主，專供中國市場的A800，鴻海代工比重由4成逐季降至1成。

此外受惠的合作夥伴還有多家服務器廠商，包括思科（Cisco）、戴爾、技嘉、慧與、聯想及超微電腦等。

報道稱，英偉達多年來與鴻海合作關系緊密，除了過去自有高端品牌繪圖卡公版交予鴻海代工外，2015年所推出的SHIELD Android TV遊戯機，也是由鴻海組裝代工。2017年黃仁勳親自宣佈與鴻海與廣達等台代工大廠合作，共同開發GPU導曏的數據中心產品，2022年鴻海旗下工業富聯則宣佈將推出全球首批搭載英偉達Grace CPU超級晶片的服務器系統。

AI ChatGPT 台積電

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