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友達：無遷出中國大陸計劃 但會另赴「二地」設立組裝廠
據電子時報，友達董事長彭双浪近日表示，受地緣政治影響，車用產品體積大、運費高，以及客戶有本地交貨的需求，友達會赴越南、北美設立組裝廠，但同時表示沒有遷出中國大陸的計劃。
彭双浪曾表示，今年將量產Micro LED，2023年是友達Micro LED量產元年，第一個應用是手表，另一項可穿戴應用則進入與客戶洽談導入設計（design in）階段。他表示友達會建設Micro LED新產線，不過與10.5代廠和OLED面板廠不一樣的是，Micro LED可以按需求逐步擴充，在投資上會低很多。
彭双浪稱，中國大陸廠區用原始規劃不到一半的面積與人力，就已經達到設定的目標產值，且在運營效率包含自動化與智能化做了很多提升，競爭能力足夠，加上很多下游客戶也都還在中國大陸，若將中國大陸廠遷出，做完的成品還要再運回中國大陸，這不合邏輯，因此目前沒有中國大陸廠區的精減計劃。
彭双浪還表示，除了海外設廠佈侷，台灣的老舊一代生產線則會進行整新，改造廠房、引進新技術，希望更有效益地使用工廠與設備。
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