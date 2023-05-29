快訊

黃仁勳趕場站台！聯發科攜手輝達 宣布將在車用領域合作

「蘋果iPad Pro遭竊之旅」從美國到中國說再見 他傷心：人性騙了我

123歲人瑞自曝「還是處女」上節目徵伴：等待完美男人擁抱我的靈魂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友達：無遷出中國大陸計劃 但會另赴「二地」設立組裝廠

集微網／ 集微網

據電子時報，友達董事長彭双浪近日表示，受地緣政治影響，車用產品體積大、運費高，以及客戶有本地交貨的需求，友達會赴越南、北美設立組裝廠，但同時表示沒有遷出中國大陸的計劃。

彭双浪曾表示，今年將量產Micro LED，2023年是友達Micro LED量產元年，第一個應用是手表，另一項可穿戴應用則進入與客戶洽談導入設計（design in）階段。他表示友達會建設Micro LED新產線，不過與10.5代廠和OLED面板廠不一樣的是，Micro LED可以按需求逐步擴充，在投資上會低很多。

彭双浪稱，中國大陸廠區用原始規劃不到一半的面積與人力，就已經達到設定的目標產值，且在運營效率包含自動化與智能化做了很多提升，競爭能力足夠，加上很多下游客戶也都還在中國大陸，若將中國大陸廠遷出，做完的成品還要再運回中國大陸，這不合邏輯，因此目前沒有中國大陸廠區的精減計劃。

彭双浪還表示，除了海外設廠佈侷，台灣的老舊一代生產線則會進行整新，改造廠房、引進新技術，希望更有效益地使用工廠與設備。

延伸閱讀

彭双浪：下半年溫和復甦 面板業第2季營收逐季增

彭双浪：AI自動化應用多元 面板顯示成重要介面

彭双浪：康寧調漲玻璃是利多 面板產業往健康方向走

友達彭双浪：今年庫存水位回到健康 營運一季比一季好

相關新聞

剛結束Computex演講就站台聯發科！ 黃仁勳：今晚還要去夜市吃這兩樣食物

晶片大廠聯發科（2454）於今（29）日下午舉行「旗艦科技 智領未來」記者會，除了執行長蔡力行與多位公司高層到場，包括近...

Computex 2023／NVIDIA黃仁勳演講 人潮擠爆現場

台北國際電腦展（COMPUTEX）明（30）天正式開展，COMPUTEX Opening Keynote今天由NVIDI...

Computex 2023／黃仁勳發表一連串AI新品 從超級晶片、廣告到遊戲全包

輝達執行長黃仁勳29日發表多項AI新產品與服務，要進一步讓近來促使輝達成為全世界市值最高晶片企業的AI熱潮邁向實現。

鴻家軍股東會 營運風向球

股東會旺季正式展開，計有337家上市櫃公司齊聚本周召開，最備受市場矚目為生產線遍布科技次產業的鴻海家族，其中大家長鴻海預訂在5月31日舉行，下半年景氣展望、電動車客戶開發進度、AI伺服器展望、高階iPhone 15開發進度、競爭對手的挑戰、合作夥伴Lordstown的進展，以及夏普未來營運狀況等，都將成為焦點。

下半年英偉達H100鴻海代工比重升至九成 A100以緯創代工為主

據電子時報報導，相關供應鏈表示，英偉達A100/A800/H100的系統代工廠商為緯創及鴻海，目前訂單約各佔一半，不過下半年代工比重將有所調整，H100目前鴻海約佔六成，下半年將拉升至九成，而A100則是緯創為主。

Arm推出新智慧手機技術 聯發科簽約使用

據路透社報導，5月29日，Arm推出了用於移動設備的新晶片技術，聯發科表示將在下一代產品中使用該技術，稱新晶片將有助於提高下一代智能手機的性能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦