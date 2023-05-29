快訊

黃仁勳趕場站台！聯發科攜手輝達 宣布將在車用領域合作

「蘋果iPad Pro遭竊之旅」從美國到中國說再見 他傷心：人性騙了我

123歲人瑞自曝「還是處女」上節目徵伴：等待完美男人擁抱我的靈魂

備貨蘋果iPhone 15：鄭州富士康招工獎勵最高3500元

集微網／ 集微網

集微網消息，蘋果的iPhone 15系列手機有望於今年9~10月發佈，根據富士康iDPBG鄭州招募消息，目前富士康已經開展了新一輪招募激勵計劃，獎金最高3500元。預計此擧代表著iPhone 15系列即將量產，富士康在為備貨做準備。

具體來看，富士康鄭州的獎金政策依據崗位不同獎勵也不同，對求職者的獎金範圍2000~3000元，對介紹人的推薦獎金一律為500元。薪資方面，關鍵製造部門5~6月的時薪範圍18.5~19元，7月的時薪總價提升至20.5~21元。

根據中國証券報報道，鄭州富士康iDPBG事業群，是負責iPhone手機組裝的主要單位，目前鄭州廠區也是全球最大的iPhone組裝廠之一。5月以來，該事業群已經三次調高了招工獎勵措施，但今年的獎勵明顯不如往年，薪資方面相比往年也略有下滑。

除了富士康之外，蘋果生態鏈的其它公司也紛紛擴大招聘計劃。崑山立訊近日發佈消息稱，六級精密錦谿廠區入職獎勵最高為1800元，招聘的職位為產線作業員，崗位包括排線、組裝、測試和包裝等。

鄭州 薪資 時薪

延伸閱讀

為iPhone 15做準備？ 富士康鄭州廠加碼招聘獎勵金

iPhone15趕工生產？ 鄭州富士康獎金加碼搶人

蘋果史上最大手機螢幕？iPhone 16 Pro尺寸流言紛傳

鄭州菸草研究院招聘11人 3清北畢業7博士網批大材小用

相關新聞

剛結束Computex演講就站台聯發科！ 黃仁勳：今晚還要去夜市吃這兩樣食物

晶片大廠聯發科（2454）於今（29）日下午舉行「旗艦科技 智領未來」記者會，除了執行長蔡力行與多位公司高層到場，包括近...

Computex 2023／NVIDIA黃仁勳演講 人潮擠爆現場

台北國際電腦展（COMPUTEX）明（30）天正式開展，COMPUTEX Opening Keynote今天由NVIDI...

Computex 2023／黃仁勳發表一連串AI新品 從超級晶片、廣告到遊戲全包

輝達執行長黃仁勳29日發表多項AI新產品與服務，要進一步讓近來促使輝達成為全世界市值最高晶片企業的AI熱潮邁向實現。

鴻家軍股東會 營運風向球

股東會旺季正式展開，計有337家上市櫃公司齊聚本周召開，最備受市場矚目為生產線遍布科技次產業的鴻海家族，其中大家長鴻海預訂在5月31日舉行，下半年景氣展望、電動車客戶開發進度、AI伺服器展望、高階iPhone 15開發進度、競爭對手的挑戰、合作夥伴Lordstown的進展，以及夏普未來營運狀況等，都將成為焦點。

下半年英偉達H100鴻海代工比重升至九成 A100以緯創代工為主

據電子時報報導，相關供應鏈表示，英偉達A100/A800/H100的系統代工廠商為緯創及鴻海，目前訂單約各佔一半，不過下半年代工比重將有所調整，H100目前鴻海約佔六成，下半年將拉升至九成，而A100則是緯創為主。

Arm推出新智慧手機技術 聯發科簽約使用

據路透社報導，5月29日，Arm推出了用於移動設備的新晶片技術，聯發科表示將在下一代產品中使用該技術，稱新晶片將有助於提高下一代智能手機的性能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦