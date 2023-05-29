備貨蘋果iPhone 15：鄭州富士康招工獎勵最高3500元

集微網消息，蘋果的iPhone 15系列手機有望於今年9~10月發佈，根據富士康iDPBG鄭州招募消息，目前富士康已經開展了新一輪招募激勵計劃，獎金最高3500元。預計此擧代表著iPhone 15系列即將量產，富士康在為備貨做準備。

具體來看，富士康鄭州的獎金政策依據崗位不同獎勵也不同，對求職者的獎金範圍2000~3000元，對介紹人的推薦獎金一律為500元。薪資方面，關鍵製造部門5~6月的時薪範圍18.5~19元，7月的時薪總價提升至20.5~21元。

根據中國証券報報道，鄭州富士康iDPBG事業群，是負責iPhone手機組裝的主要單位，目前鄭州廠區也是全球最大的iPhone組裝廠之一。5月以來，該事業群已經三次調高了招工獎勵措施，但今年的獎勵明顯不如往年，薪資方面相比往年也略有下滑。

除了富士康之外，蘋果生態鏈的其它公司也紛紛擴大招聘計劃。崑山立訊近日發佈消息稱，六級精密錦谿廠區入職獎勵最高為1800元，招聘的職位為產線作業員，崗位包括排線、組裝、測試和包裝等。