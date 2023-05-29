宜鼎集團攜手NVIDIA 擴大AI生態系部署 強化智慧工廠AOI檢測效能

宜鼎國際（Innodisk）與旗下安提國際（Aetina）今（29）日共同宣布，攜手NVIDIA打造新一代AI視覺解決方案；結合其AI架構與安提SuperEdge高算力AI訓練平台，賦能智慧製造場域、推升傳統AOI檢測效能。

宜鼎表示，公司全力投入AIoT布局，以「極致整合、深植應用、智慧賦能」為策略發展基礎，強化集團內部資源整合、拓展全球夥伴關係，藉以完善Innodisk AI解決方案並深度耕耘多元垂直應用市場。

宜鼎旗下安提國際，為全球AI解決方案領導品牌，本次與母公司宜鼎國際共同加入NVIDIA Metropolis生態系夥伴，結合NVIDIA Metropolis視覺人工智慧技術架構，以及由NVIDIA GPU驅動的安提SuperEdge高算力AI訓練平台，建構專為智慧工廠打造的新一代AI視覺解決方案。

宜鼎指出，該AI視覺解決方案鎖定採用傳統AOI技術的印刷電路板組裝（Printed Circuit Board Assembly；PCBA）工廠產線，旨在導入最新AI技術，優化既有檢測流程的整體精準度，進而降低人工複檢成本，此外，透過NVIDIA Metropolis for Factories技術，以及安提NVIDIA-Certified Systems（NCS）3.0的SuperEdge AI平台，產線管理者及工業解決方案提供商能夠在既有AOI檢測環節後，外加第二站AI智慧化程序，針對未通過AOI檢測的物件進行再次辨識，達到雙重驗證效果。

宜鼎預期將NVIDIA Metropolis與SuperEdge平台導入興建中的二期研發製造中心，佈建嶄新AI智能產線，並作為NVIDIA Metropolis全球示範場域，期望以所在地宜蘭科學園區為起點，促進AI工業自動化革新。

董事長簡川勝強調，公司高度重視本次與NVIDIA的合作，不僅整合其全球領先的AI技術能力，更進一步激發子公司安提AI訓練平台的算力與效能，強化產品競爭力與潛在商機。

簡川勝進一步說，宜鼎、安提與NVIDIA的合作關係，將在未來持續擴大，相信在三方的通力合作之下，能更有效發揮AI軟硬整合綜效，並將AI從高端技術，轉化成為能夠實際落地商轉的應用案例，推動全球產業客戶的智能轉型。