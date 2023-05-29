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輝達因應加速運算需求 發布MGX伺服器規格

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）29日在南港展覽館2館出席台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，吸引約4000人報名參加，現場座無虛席。 中央社
晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）29日在南港展覽館2館出席台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，吸引約4000人報名參加，現場座無虛席。 中央社

輝達今（29）日於Computex 2023中宣布，為滿足全球資料中心各種加速運算需求，發布NVIDIA MGX伺服器規格，提供系統製造商模組化參考架構，可快速用符合成本效益的方式，來打造逾百款伺服器，以配合用於廣泛的AI、高效能運算和元宇宙的應用程式。

包括永擎電子、華碩、技嘉、和碩、雲達科技及美超微都將採用全新平台，這將可把開發成本減少四分之三，也將開發時間縮短三分之二至僅需六個月。

輝達GPU 產品部門副總裁 Kaustubh Sanghani 表示，企業在構建滿足其特定業務和應用需求的資料中心時，都在尋求更多的加速運算選項。打造 MGX 的目的，在於幫助企業啟動企業人工智慧，同時幫他們省下大量時間和金錢。

系統製造商在 MGX 平台上先由為加速運算最佳化的伺服器機箱基本系統架構開始設計，接著選擇 GPU、DPU 和 CPU。各種不同的設計能夠解決高效運算、資料科學、大型語言模型、邊緣運算、繪圖和視訊、企業人工智慧及設計和模擬等獨特工作負載的需求。

雲達與美超微將率先在8月推出採用 MGX 設計的產品。美超微在今日宣布推出的 ARS-221GL-NR 系統，將搭載 NVIDIA Grace CPU 超級晶片，而雲達同樣在今天宣布推出的 S74G-2U 系統，則將使用 NVIDIA Grace Hopper超級晶片。

黃仁勳 輝達 NVIDIA AI

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