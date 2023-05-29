和碩攜輝達攻AI 瞄準智慧工廠和自動化工業檢測商機

代工大廠和碩（4938）今（29）日宣布，與輝達（NVIDIA）合作將最新的人工智慧驅動的瑕疵檢測和數位孿生技術導入其工廠。和碩的創新人工智慧驅動的工廠自動化工作流程將使用 NVIDIA Metropolis 框架，和 NVIDIA 建構與執行工業數位化應用程式的開發平台Omniverse 來開發、部署和管理品質控制解決方案，節省成本，提高生產效率。

和碩有豐富的產品線，包括主機板、桌上型電腦、筆記型電腦、無線寬頻系統、遊戲機、網絡設備、機上盒、智慧行動裝置、車用電子、5G 專網設備、伺服器等等。作為世界上最大的製造商之一，憑藉著在產品開發和垂直整合生產能力方面的豐富經驗，和碩在工廠模擬和基於人工智慧的自動化方面與 NVIDIA 展開了緊密合作。

此外，和碩亦開發了 AI 運算伺服器及 5G 整體解決方案，透過 5G 多連結、大頻寬、低延遲的特性，可以高效、有效、穩定地蒐集生產過程中 IoT 設備的所有數據。透過和碩搭載NVIDIA A100 Tensor Core GPUs 的伺服器，生產端可大規模、快速的訓練AI 模型。同樣地，透過搭載 NVIDIA A40 GPUs 的推論伺服器，可以高效完成 AI 模型推論。和碩還開發了由NVIDIA Metropolis 驅動的 No Code/Low Code 平台 PEGA.AI，用於進行數據蒐集、模型訓練、模型管理、模型佈署和效能追蹤。透過 PEGA.AI、5G 和 AI 伺服器，和碩可快速大量將 AI模型佈署在工廠。

和碩也是為製造業導入 NVIDIA Omniverse、Metropolis、AI 到智慧工廠的合作夥伴之一。和碩將數位孿生與 AI 技術整合，創造物理精確的智慧元件瑕疵檢測設備。此設備可以透過與PEGA.AI 結合，快速搜集並分析各項數據，從而製造出優質的產品。和碩的這一技術與產品，旨在幫助工廠提高生產力、節省成本和增強產品品質。

和碩技術長徐衍珍表示：「我們一直致力於應用最先進的科技，提升客戶的價值。我們很榮幸能夠與 NVIDIA 合作，使用 Metropolis 和 Omniverse 平台，打造出了具有革命性的智慧工廠解決方案。這將大幅提高製造商的效率和產品品質，推動工業自動化的發展。」「擁有NVIDIA AI 平台和加速計算技術，讓我們能夠進一步優化和自動化我們的運營。這使我們處於一個獨特的位置，推動工業自動化的下一波浪潮，為我們的客戶帶來顯著的價值。」

綜上所述，基於 NVIDIA Metropolis 和 Omniverse 平台，以及相應的 PEGA.AI 技術和 5G、伺服器解決方案，和碩提供了一個革命性的智慧工廠解決方案，能夠幫助製造商實現提高效率、節省成本和提升產品品質之數位轉型的目標。