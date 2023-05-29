安謀推新晶片技術 聯發科：新品採用助提高性能
英國晶片設計大廠安謀國際科技公司（Arm Ltd）今天推出適用於行動裝置的新晶片技術，台灣智慧型手機晶片製造商聯發科表示，將利用這項技術來製造下一代產品。
聯發科是中低階智慧型手機晶片的長期供應商，正致力進軍高階手機晶片市場；高階手機晶片市場一度由競爭對手高通公司（Qualcomm Inc）所主導，而高通自去年以來便因晶片許可協議問題，與安謀大打法律戰 。
聯發科在安謀官宣新產品的部落格中表示，這種新的晶片將有助於提高聯發科下一代智慧型手機的性能。
安謀表示，兩款新晶片的性能都比前幾代提高了15%，而其Cortex-X4的功耗降低了40%，這對需要長時間使用電池的智慧型手機來說非常關鍵。
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