台積電3奈米客戶邁威爾看旺AI 減輕全年業績下降壓力

台積電（2330）3奈米客戶之一的美國 IC 設計大廠邁威爾科技（Marvell）釋出看旺AI營收翻倍成長帶動股價自谷底反彈逾 32%，也激勵費半暴漲 6.26%。Marvell先前曾發布新聞稿提到和台積在3奈米已展開合作，另外Marvell預期AI雖然仍在初期成長階段但仍可減輕全年業績大幅下降壓力。

Marvell執行長Matt Murphy表示，第2季度營收將達到13.3億美元，正負5%，並在本財年下半年加速成長，此外，人工智慧已經成為Marvell的關鍵增長驅動力，該公約預測2024財年的人工智慧收入將比前一年至少翻倍，並在未來幾年繼續快速成長。

分析師則指出，Marvell在去年同期營收15.2億美元，今年預測表現仍將較去年同期衰退，不過從管理層展望來看，今年全年營收衰退幅度仍有機會收斂。

Marvell在人工智慧方面還不是最大參與者但正積極卡位，執行長Matt Murphy坦言，「我們仍處於人工智慧成長爬坡的早期階段。」

分析師平均預測，今年Marvell的總收入將約為54.8億美元，約年減少7.5%。