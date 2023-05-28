企業挑選新鮮人 軟實力與專業力的重視程度為6：4

畢業季即將來臨！104人力銀行與全球被動元件領導廠商-國巨（2327）共同舉辦未來人才競賽，為幫助全國大專校院學生提前培養職場軟實力，預先體驗職場實戰，國巨開出四大實習組別包含人力資源、研發、製程、生產製造，三周吸引206位學生報名參賽角逐。

國巨組織與人才發展經理傅晴華表示，這次與104人力銀行合作未來人才競賽，短時間內能收到許多優秀學生主動報名參與很驚艷，且透過初賽機制所收到的履歷與作品集，以及在回應企業的模擬考題中，感受到學生的積極與用心，同時也展現出學習潛力和成長空間。

104人力銀行顧客價值處協理翁維薇指出，這也是104人力銀行第一次舉辦實習競賽，希望在學生求職前協助他們培養軟實力，培養軟實力的最佳方法除了學校社團活動外，參與企業實習就是最好的方法，根據104人力銀行調查，企業挑選新鮮人，對於軟實力與專業力的重視程度為6:4，更有68.8%的企業認為，軟實力能讓新鮮人更快適應職場，66.3%的企業願意對軟實力出眾的新鮮人提供更高的薪資。

本次競賽在競爭最激烈的研發組，由高雄科技大學電子工程系大三的楊博宇同學拿下冠軍。楊博宇表示：「所有進入決賽的同學中，我是學歷最差的。但是此次比賽，我拿出大學期間實驗室中的實作經驗，報告中理論實務合一。此外，更想透過這次的比賽能順利在研究所進入成大，並在知名大廠國巨累積實習經驗。」

104人力銀行也邀請前台積電（2330）主管，現任閱讀前哨站的站長瓦基莊勝翔、前矽谷工程師DAPUN大胖洪彥維，現身分享給應屆畢業生們，加入科技業前該想清楚哪些事情，以及如何開啟工程師的斜槓人生。

年僅30歲就當上台積電主管的瓦基，投入台積電工作10年，閒暇時間不多，但也因此更懂得珍惜時間，並更有效率地投入自己想做的事，2021年毅然決然離開台積電轉戰自媒體，追求自己想要的生活與新的挑戰。

頂著南加大電機工程系碩士畢業光環的DAPUN大胖，是個標準被理工學霸耽誤的音樂人，在返台成立音樂工作室前，他是矽谷工程師，年薪甚至高達500萬元，但從小就熱愛音樂的他，毅然決然放棄令人稱羨的生活，帶著創業基金返台追尋音樂夢。

104人力銀行顧客價值處協理翁維薇還提到，104人力銀行半導體白皮書數據顯示，隨著半導體大廠往南遷移，刺激南部半導體人才需求，透過平台統計資料可看見半導體工程師在南部工作機會增幅特別顯著高達 153.9%，此次邀請兩位在科技業闖蕩多年的前輩來分享，也是希望能幫助學生在求職迷惘時有更多思考空間，擁抱未來更多無限可能。

為了給學生一個最不一樣的畢業禮，104人力銀行與成大畢聯會共同打造築夢者草地野餐&草地音樂會，邀請滅火器、丁噹 、理想混蛋、持修、吳汶芳、HowZ、胡凱兒、Multiverse，在成大初夏的暖陽下，一起嗨翻成大榕園。