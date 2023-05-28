聚焦AIoT應用 輔信Mini-PC、嵌入式電腦與Kiosk亮相

為迎接2023台北國際電腦展期間的海外來訪客戶，輔信科技（2405）將於5/30－6/2期間，於公司總部展示中心展出多款迷你應用電腦、嵌入式電腦、Panel PC及Kiosk整合方案，包括IoT Edge、整合AI應用、多媒體影音、智慧充電中控站Kiosk等。在「科技醫療」的發展方向下，輔信科技除擴展符合醫療安規認證的電腦產品外，亦於展示中心展示為其醫材子公司暄達開發的IoT醫療氣墊床管理系統。

IoT Edge/ 數位看板應用的迷你電腦系列：多款1公升及以下的迷你電腦新品，整合Intel® 第12代與第13代處理器平台，增強了AI運算效能與繪圖能力，其中以600系列產品性能尤為突出。無風扇系列的DS50U與DL30N則強調多元網路連接能力，除雙網路外，亦提供5G/LET或4G/LTE的擴展性；NC40U僅0.85升的體積設計，則可支援三個螢幕顯示，兼具儲存配置的靈活彈性，可容納一個2.5英寸硬盤驅動器和額外的NVMe SSD安裝。適合整合至數位廣告、多屏顯示、Kiosk、NVR、視訊會議等應用。

擴增耐用設計/ 醫療安規認證的嵌入式電腦方案：面對垂直場域的多元需求，輔信科技Elkhart Lake與Alder Lake平台的新產品，能為IoT Edge、自動化控制、AI影音提供高性能的運算支持。無風扇設計與鋁合金外殼設計，使其擁有出色的散熱和抗干擾能力，能支援-30°C～+70°C 的工作溫度範圍。M系列的Panel PC符合醫療安規標準，全機採用抗菌塗層，搭配IP65等級前面板，便利於醫療環境日常的消毒與清潔，適用於醫療推車、床邊資訊系統、護理站電腦等。此外，輔信科技為醫療氣墊床開發的IoT管理系統，也整合了Panel PC與迷你電腦作為Server與護理站資訊顯示應用，可以達到遠端監測、氣墊床壓力偵測、意外警示等功能。

全新充電管理中控站KIOSK亮相：輔信科技的Kiosk產品，可支援11.6吋、15.6吋與21.5吋觸控顯示屏、多元處理器與作業系統。此次展示中，整合生成式AI以及整合智慧EMS電源管理系統、充電插座電力柱的Kiosk整合方案則是兩大亮點。智慧充電中控站Kiosk方案是客製化專案，輔信科技負責軟體整合設計與製造，可提供悠遊卡支付、線上計費、輪候充電、雲端管理等功能，目前已完成出貨。