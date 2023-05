輝達創辦人黃仁勳：奔跑吧 別緩行

台灣大學昨天舉行一一一學年畢業典禮,邀請輝達(NVIDIA)執行長暨創辦人黃仁勳擔任致詞嘉賓。他勉勵畢業生勇敢面對錯誤和懂得謙虛求助,二○二三年的畢業生正站在人工智慧的起跑線上,要努力追趕時代,不要緩步前行;也許這段路程上會犯錯、會有痛苦,但畢業生可依循自己的腳步實現夢想,獻身自己畢生想做的工作。

身價竄升最快的富豪

輝達首季數據中心晶片營收達四十二點八億美元,超越英特爾,且第二季數據中心晶片營收可望突破六十億美元,將獨霸數據中心晶片及AI繪圖處理器市場。輝達並預估第二季營收可望達一一○億美元。這也讓黃仁勳成為今年以來全球身價竄升最快的億萬富豪。

黃仁勳身價逾新台幣一兆元,排名彭博億萬富豪榜第卅七位,亦曾獲頒台大名譽工學博士,昨台大畢業典禮邀黃仁勳演講,受外界矚目。台大校長陳文章表示,黃仁勳幼時和哥哥到美國求學,養成其善於溝通、和不同族群相處的態度,能尊重不同族群彼此協調是成功的因素之一,值得學生借鏡。

從小生活在美國的黃仁勳,昨一上台時,先用台語說「大家好,我今天本來想跟你們說台灣話,但愈想愈緊張」,並笑稱自己的台灣話不是這麼標準,隨後全程採英文演講。

創輝達體會重大挫敗

黃仁勳表示,從台大畢業,對在座學生而言是人生至今最成功的一天,在創辦輝達前自覺人生也很成功,直到創立輝達方才體會到重大挫敗。

黃仁勳分享三個輝達故事。他指出,輝達第一個應用是為個人電腦遊戲開發3D繪圖晶片,獲得SEGA的合約、資金並一同製作遊戲主機。但經一年開發後才發現採用了錯誤的架構,若以此完成主機,將會因技術劣質而不容於Windows,但若不履行合約,輝達將破產。

黃仁勳談到,當時尷尬地向SEGA的CEO提出請求,好在CEO答應給予輝達改善期限,後續才成功建造了RIVA 128並撼動市場,正因為面對錯誤和謙虛求助成功拯救了輝達,而「求助」對成功的學生而言反而是最困難的事。

為願景承受痛苦磨難

黃仁勳也談到旗下GPU GeForce和CUDA整合技術的開發過往。他指出,由於CUDA的附加成本高導致輝達利潤不佳,市值僅十億美元,但輝達堅信高速運算的時代會到來,並致力推廣CUDA,最終讓輝達成為人工智慧開發者的引擎。而正是這段努力過程塑造了輝達的性格,為了實現願景,有時必須承受痛苦和磨難。

撤手機市場成就霸業

第三個故事則關於手機市場。黃仁勳說,輝達本可角逐手機市場,但仍期望創造可用於機器人領域的新型電腦,於是斷然撤守。如今輝達成功開創擁有十億美元的汽車和機器人業務,並開啟新興產業。要從既有策略中撤守並不容易,但戰略性撤守或放棄有時才是成功的核心。

黃仁勳勉勵畢業生,現在則是人工智慧的時代,學生要奮力追求「奔跑吧,別緩行!」且務必記得,「either you're running for food, or running from being food(為獲取食物而奔跑/奮鬥,或為了不被當作食物而奔跑/奮鬥)」。