疫後盛事 台北電腦展 千廠商明登場

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於五月二十九日至六月二日盛大登場，今年共有一千家廠商參加，使用三千個攤位，堪稱疫情後產業盛事。

輝達執行長黃仁勳昨日在台大畢業典禮演講，已率先分享他創立輝達時的三個故事，其中一則故事就是回憶十三年前，手機市場正快速擴展，輝達完全可為手機市占率而戰，但他選擇離開手機市場，為發展AI運算架構而戰，「當時這是一個市值為零的市場，但現在我們開啟了一個嶄新的行業，來之不易」。

黃仁勳強調，從各層面來看，AI會改變電腦從軟體架構到運算能力的所有架構，這正是台灣產業升級的黃金契機，未來AI還將創造以前不存在的新工作，徹底改變人類所有的工作型態。未來可能會有一些工作被淘汰，但也有可能會創造一些新工作，因此人們必須學會如何利用AI，才能創造出更多機會。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元日前說，台積電被譽為台灣的「護國神山」，但台灣不能只有台積電、半導體，產業不能只有台積一顆明珠，應讓多個潛力產業發揮各自優勢。

台灣經濟發展歷經「進口替代」、「出口導向」、「全球布局」不同階段，台灣玉山科技協會理事長童子賢日前引用數據指出，去年出口產值中，半導體、電子零組件、資通產品占比達百分之五十五，數字代表高科技與製造業肩負台灣大部分出口的重責，是不平衡的現象。台灣應不只有科技業發光發熱，還應從更多方面創造競爭力。

今年COMPUTEX的主題為元宇宙─次世代應用，黃仁勳、高通、鴻海、聯發科、安謀、恩智浦、宏碁、華碩、和碩、明基佳世達集團等重量級廠商，都將出席參展。

其中黃仁勳、高通、恩智浦高層等科技大廠都將針對高速運算與生成式AI技術，發表專題演講。

今年台北國際電腦展已不像過去只賣硬體，而是提出全新定位「共創無限可能」，著眼跨世代的科技革新，並聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續六大主題。