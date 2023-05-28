黃仁勳：奮力奔跑…要當獵食者

經濟日報／ 記者陳苓簡國帆／台北報導

黃仁勳台大畢業典禮致詞時，除了勉勵畢業生要學習掌握AI，取得獨特優勢，更敦促年輕人進入社會後，要奮力「奔跑」、不要緩慢「行走」，要成為「獵食者，不是被獵食者」。

黃仁勳一上台先用中文高呼「大家好」，還秀了幾句台語，「本來想跟大家講台灣話，但愈想愈緊張，我在美國長大，所以台灣話不是很標準，所以我今天跟你們講英語，好不好？」之後他改用英文向學生演說。昨天黃仁勳的父母和哥哥也在台下聽講。

他還表示，這一天是在場畢業生父母夢想實現的一天，建議畢業生「你們應該趕快搬出去」，幽默的態度引發現場的歡樂笑聲。

黃仁勳表示，他十多年前首度來到台大，當時受邀參觀實驗室，研究者用整個房間的輝達GeForce顯卡，加上電腦和大同風扇，用台灣的方式打造出自己的超級電腦，成為輝達歷程的早期範例，他也為此感到驕傲。

他說，當時研究者跟他說，「黃先生，因為你的努力，我能投入一生的志業」，這段話讓他到現在都感到感動，也完美地呈現了輝達的目標：幫助才華洋溢的人投入一生志業。

在演講最後，黃仁勳說，2023年的畢業生站在AI前端，所有產業都將遭到顛覆，「我們備好接受新點子，你們的點子」。

他希望大家勉力奔跑，「用跑的，不是用走的」（run,  don't walk），成為「獵食者，不是被獵食者」（either you're running for food, or running from being food）。

黃仁勳說，希望畢業生能謙卑地面對失敗、承認錯誤並尋求幫助，忍受痛苦和苦難來實現夢想、做出犧牲，致力於有意義的生活並衝刺人生的事業。

黃仁勳 輝達 台大

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