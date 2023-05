黃仁勳：奮力奔跑…要當獵食者

黃仁勳在台大畢業典禮致詞時,除了勉勵畢業生要學習掌握AI,取得獨特優勢,更敦促年輕人進入社會後,要奮力「奔跑」、不要緩慢「行走」,要成為「獵食者,不是被獵食者」。

黃仁勳一上台先用中文高呼「大家好」,還秀了幾句台語,「本來想跟大家講台灣話,但愈想愈緊張,我在美國長大,所以台灣話不是很標準,所以我今天跟你們講英語,好不好?」之後他改用英文向學生演說。昨天黃仁勳的父母和哥哥也在台下聽講。

他還表示,這一天是在場畢業生父母夢想實現的一天,建議畢業生「你們應該趕快搬出去」,幽默的態度引發現場的歡樂笑聲。

黃仁勳表示,他十多年前首度來到台大,當時受邀參觀實驗室,研究者用整個房間的輝達GeForce顯卡,加上電腦和大同風扇,用台灣的方式打造出自己的超級電腦,成為輝達歷程的早期範例,他也為此感到驕傲。

他說,當時研究者跟他說,「黃先生,因為你的努力,我能投入一生的志業」,這段話讓他到現在都感到感動,也完美地呈現了輝達的目標:幫助才華洋溢的人投入一生志業。

在演講最後,黃仁勳說,2023年的畢業生站在AI前端,所有產業都將遭到顛覆,「我們備好接受新點子,你們的點子」。

他希望大家勉力奔跑,「用跑的,不是用走的」(run, don't walk),成為「獵食者,不是被獵食者」(either you're running for food, or running from being food)。

黃仁勳說,希望畢業生能謙卑地面對失敗、承認錯誤並尋求幫助,忍受痛苦和苦難來實現夢想、做出犧牲,致力於有意義的生活並衝刺人生的事業。