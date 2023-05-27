影響世界的台南囝仔！謝金河：黃仁勳光芒蓋過馬斯克 開啟新時代的巨人

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳，前晚被民眾目擊出現在饒河街夜市買麻花捲，國內外媒體才知道他已低調回台，他今天將參加台大畢業典禮，擔任致詞嘉賓。財信傳媒董事長謝金河說，Nvidia開啟AI新時代，黃仁勳也成了開啟新時代的巨人。

謝金河在臉書稱讚黃仁勳是一個超級巨星的誕生。他說，Nvidia的黃仁勳在台灣，27日應邀到台大為應屆畢業生畢業典禮致詞之前，輕鬆到饒河街逛夜市，被拍下的鏡頭，成為各媒體最搶眼的畫面。其實在這個之前，黃仁勳也到遼寧街鵝肉城吃飯，老闆看很多人都在偷瞄，趕緊問：那個人是誰？

謝金河說，這個即將把Nvidia推上兆美元的人，出生在台南。黃仁勳和超微（AMD）執行長蘇姿丰都是台南囝仔。

他指出，25日Nvidia公布到4月底的第一季度財報，營收71.9億美元，淨利20.4億美元，Eps1.09美元。乍看之下還好，不過，Nvidia預告第二季業績會有令人預想不到的巨大成長，這個訊號震驚華爾街。Nvidia盤後一度大漲29%，收盤大漲74.42美元，收在379.8美元，市值一下衝到9392.94億美元。這個驚天大漲，也帶動TSMC、AMD都大漲逾10%，Avgo、ASML也大漲逾6%，費城半導體指數也大漲6.81%。

謝金河說，在景氣低迷，半導體產業去化庫存壓力沉重的當下，Nvidia無疑是扭轉乾坤的超級巨星。在微軟、Google在Open AI賽道上奔馳的時候，Nvidia是背後最重要的軍火商。H100、A100是生成AI不可或缺的元件，Nvidia凌空而降，照亮了整個半導體產業。

謝金河指出，Nvidia年初股價只有108.13美元，這次跑到394.8美元，市值從2670.8億美元狂飆至9756.1億美元。黃仁勳光芒也蓋過這些年光芒萬丈的馬斯克。

他表示，現在Nvidia市值近1兆美元，是全美第五大，全球第六大企業，也是全球半導體產業的龍頭老大。接下來是TSMC的5235.77億美元，然後是三星的3526.9億美元，Avgo的3038.54億美元，ASML2856.15億美元。

「Nvidia開啟AI新時代，黃仁勲也成了開啟新時代的巨人」。謝金河說，今年初他說暴力升息後，全球景氣會一直下滑，但台灣有四大亮點產業，看起來都在奔馳的路上，而AI帶來的產業新革命，對台灣電子業影響更為巨大。