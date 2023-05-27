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台達前進台大 培育跨域人才

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
台達研究院長闕志克（左起）、台達執行長鄭平、台大研發長吳忠幟、台達台大聯合研發中心主任楊佳玲昨共同為「DELTA DAY台達日」揭開序幕。圖／台達提供
台達研究院長闕志克（左起）、台達執行長鄭平、台大研發長吳忠幟、台達台大聯合研發中心主任楊佳玲昨共同為「DELTA DAY台達日」揭開序幕。圖／台達提供

台達昨天在台大舉辦「DELTA DAY台達日」，將校園徵才結合高階主管論壇，由台達執行長鄭平分享經營理念及轉型心得、台達研究院長闕志克進行科技趨勢演講，並實體開箱台大校園的「台達台大聯合研發中心」。台達表示，為培育人才，每年投入產學合作研發經費超過上億元，今年更大幅增加在校實習生名額，由往年約八十人，增至一百五十人。

鄭平表示，台達近年來積極投入電動車、智慧製造、智慧樓宇、資通訊、能源及微電網等高成長領域，全球有逾五千名人才需求，希望透過「DELTA DAY台達日」的舉辦，讓更多學生了解台達發展願景

闕志克說，「台達台大聯合研發中心」成立後，已與廿位老師開啟十五件前瞻計畫，至少有五位同學參與研究。未來也將與台達各事業群合作，共同推展永續相關的先進研發計畫，實現永續發展目標。

台達亦大幅增加不同領域的實習機會，除了研發工程師，也有財務、行銷職缺。另規畫年底前舉辦「台達年輕學者科技講座」，鎖定電力電子、電力系統、電動車、機器人學、智慧製造等五大領域，由台達提供獎金與研究合作機會，預計投入逾千萬元。

台大研發長吳忠幟表示，台達為科技產業的領導公司，在推動永續上有目共睹。「DELTA DAY台達日」活動為學生提供一窺企業經營哲學、前瞻技術的難得機會。

台大 實習 願景

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