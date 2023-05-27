聯發科結盟輝達 迎戰高通

聯發科與高通在手機晶片領域的大戰，出現新戰局。聯發科預定下周舉行新品發表會，聯發科執行長蔡力行找來輝達創辦人黃仁勳站台，預料將宣布新的結盟行動。據調查，雙方將宣布Windows on Arm PC單晶片相關合作，等同預告輝達將重返Arm架構PC及暌違十年的手機晶片戰場。

消息人士透露，聯發科此次將與輝達在Windows on Arm筆電合作，預期將以聯發科5G數據晶片和輝達主力產品繪圖處理器打造Windows on Arm系統單晶片，聯發科特地選在公司廿六周年慶，宣布此次重磅級結盟。

雙方攜手也是因應微軟與高通攜手持續在Arm PC新品更新後的反擊，聯發科藉找上輝達助陣，將挾更高效能的客製化晶片迎戰高通。

據了解，這次合作是由輝達主動，顯現輝達再度揮軍Windows on Arm PC與智慧手機市場企圖，似乎也可看出輝達打算重返Arm架構PC市場。

目前Arm架構個人電腦市場只有蘋果及高通兩大陣營，據輝達最新財報，伺服器銷售金額已超越英特爾成為全球新霸主，本季持續在ChatGPT所引發的生成式AI跟進發酵，銷售金額繼創高峰，因而決定挾AI成果重返Arm架構PC市場。

但Arm架構的二大陣營都自行開發晶片，輝達無緣切入，才會找上在疫情期間締造亮麗銷售業績的聯發科，合攻拓展Arm架構PC市場。外界認為輝達與聯發科在Arm架構PC系統單晶片合作可視為起手式，未來不排除在5G甚至6G手機晶片也結盟。