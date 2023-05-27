聽新聞
test
0:00 / 0:00

輝達AI造浪 帶旺台積電

聯合報／ 記者簡永祥鍾張涵黃力、編譯季晶晶／綜合報導

美國繪圖晶片大廠輝達（NvidiA）熱潮從美國燒到台灣，在公布優於預期且展望佳的財報後，執行長黃仁勳旋風從科技產業、半導體景氣、再燒到台灣夜市和校園。今日黃仁勳將出席台大畢典並演講、下周將出席台北國際電腦展，帶動技術、人才話題不斷。

供應鏈指出，輝達會向台積追加訂單，讓台積七奈米及五奈米訂單回升，輝達象徵的AI應用前景掀起台廠久違的景氣熱浪。

輝達廿五日收盤大漲百分之廿四，執行長黃仁勳財富一天膨脹六十四億美元，今年累計暴增百分之一四六，是全球身價竄升最快的億萬富豪。他近日提前抵台，前晚低調現身饒河夜市引起熱議。

輝達首季數據中心晶片營收達四十二點八億美元，超越英特爾的卅七點一八億美元，且第二季數據中心晶片營收可望突破六十億美元，將獨霸數據中心晶片及AI繪圖處理器市場。輝達並預估第二季營收可望達一百一十億美元，比市場預估的高出百分之五十。

AI大浪狂襲，供應鏈也傳出消息，除大陸必須趕在八月底搶買後，OPEN AI推出的ChAtGPT短短兩個月即突破一億個用戶，掀起谷歌等其他廠商也加速生成式AI推出，帶動輝達晶片熱賣。

分析師預估輝達本季庫存大幅降到三點五個月以下，勢必再向台積電追加七奈米、五奈米及四奈米訂單。

台積電供應鏈透露，目前台積電十五廠及十四A廠產能每天往上提升；十八B廠三奈米製程也因加入N三E放量，以每季增加一萬片速度推進，以生產晶片周期計畫，相關晶圓會在第三季大量交貨，可預期台積電第三季業績回溫，營收強勁彈升。

台積昨股價應聲大漲，早盤以五六八元開出創去年四月廿一日以來新高，終場收五六六元，市值三天增一兆至十四點七兆元。

外資美銀昨發布報告，預期輝達目前為台積營收貢獻約百分之十，在輝達掌握更多AI商機下，未來有望持續增加。

儘管消費電子產品需求存在不確定，但採用台積先進製程的輝達，正拉動台積產能利用率。

台積首季財報合併營收約五千八十六點三億元，季增百分之三點六、毛利率百分之五十六點三，優於財測高標，每股純益七點九八元，也優於分析師預期。

奈米 台積電 美國

延伸閱讀

與時代脫節？輝達股價飆漲 凸顯道瓊指數過氣了

AI泡沫欲爆或漲勢方興未艾？輝達能否追高引起熱議

台南人出身！Nvidia輝達身價破兆執行長黃仁勳抵台引爆動 預定台大畢典和COMPUTEX演講

太狂了！ 台大明天畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

相關新聞

聯發科結盟輝達 迎戰高通

聯發科與高通在手機晶片領域的大戰，出現新戰局。聯發科預定下周舉行新品發表會，聯發科執行長蔡力行找來輝達創辦人黃仁勳站台，...

台達前進台大 培育跨域人才

台達昨天在台大舉辦「DELTA DAY台達日」，將校園徵才結合高階主管論壇，由台達執行長鄭平分享經營理念及轉型心得、台達...

台積電赴德建廠 爭取補貼50%成本

知情人士透露，台積電正與德國政府洽談補貼，規模最多可能足以支應德國新廠的50%建造成本。外界分析，若補貼計畫成局，將是台...

掌握AI者得天下！輝達奪「科技新潮流」先機

現今半導體業最夯的應用，莫過於生成式人工智慧（AI），其中又以輝達（NVIDIA）最受矚目。目前手機市場依舊不景氣，讓蘋果鏈頓失不少光采，同時PC運算市場因為有了AI加持，似乎又重新回到半導體產業的「C位」，有AI就是潮。

怕「政治不正確」避談核能？童子賢：能源非一黨一派議題

和碩（4938）董事長童子賢近期大力呼籲重視能源議題，鼓勵參考美國能源供應來源60：20：20（燃煤：綠能：核能）能源黃...

獨／電子五哥搶進恐激戰？ 緯創不驚：AI伺服器有十年大行情

AI應用發燒，伺服器業者如今「言必稱AI」，除鴻海（2317）、技嘉（2376）、華碩（2357）、宏碁（2353）、神...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦