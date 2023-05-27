輝達AI造浪 帶旺台積電

美國繪圖晶片大廠輝達（NvidiA）熱潮從美國燒到台灣，在公布優於預期且展望佳的財報後，執行長黃仁勳旋風從科技產業、半導體景氣、再燒到台灣夜市和校園。今日黃仁勳將出席台大畢典並演講、下周將出席台北國際電腦展，帶動技術、人才話題不斷。

供應鏈指出，輝達會向台積追加訂單，讓台積七奈米及五奈米訂單回升，輝達象徵的AI應用前景掀起台廠久違的景氣熱浪。

輝達廿五日收盤大漲百分之廿四，執行長黃仁勳財富一天膨脹六十四億美元，今年累計暴增百分之一四六，是全球身價竄升最快的億萬富豪。他近日提前抵台，前晚低調現身饒河夜市引起熱議。

輝達首季數據中心晶片營收達四十二點八億美元，超越英特爾的卅七點一八億美元，且第二季數據中心晶片營收可望突破六十億美元，將獨霸數據中心晶片及AI繪圖處理器市場。輝達並預估第二季營收可望達一百一十億美元，比市場預估的高出百分之五十。

AI大浪狂襲，供應鏈也傳出消息，除大陸必須趕在八月底搶買後，OPEN AI推出的ChAtGPT短短兩個月即突破一億個用戶，掀起谷歌等其他廠商也加速生成式AI推出，帶動輝達晶片熱賣。

分析師預估輝達本季庫存大幅降到三點五個月以下，勢必再向台積電追加七奈米、五奈米及四奈米訂單。

台積電供應鏈透露，目前台積電十五廠及十四A廠產能每天往上提升；十八B廠三奈米製程也因加入N三E放量，以每季增加一萬片速度推進，以生產晶片周期計畫，相關晶圓會在第三季大量交貨，可預期台積電第三季業績回溫，營收強勁彈升。

台積昨股價應聲大漲，早盤以五六八元開出創去年四月廿一日以來新高，終場收五六六元，市值三天增一兆至十四點七兆元。

外資美銀昨發布報告，預期輝達目前為台積營收貢獻約百分之十，在輝達掌握更多AI商機下，未來有望持續增加。

儘管消費電子產品需求存在不確定，但採用台積先進製程的輝達，正拉動台積產能利用率。

台積首季財報合併營收約五千八十六點三億元，季增百分之三點六、毛利率百分之五十六點三，優於財測高標，每股純益七點九八元，也優於分析師預期。