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怕「政治不正確」避談核能？童子賢：能源非一黨一派議題

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩董事長童子賢5月16日對綠能供電比不穩定現況秀出手上的數據，直指台電網站就能看出若不靠核能，不排碳電力只有8.9%實在太少。王郁倫攝影
和碩董事長童子賢5月16日對綠能供電比不穩定現況秀出手上的數據，直指台電網站就能看出若不靠核能，不排碳電力只有8.9%實在太少。王郁倫攝影

和碩（4938）董事長童子賢近期大力呼籲重視能源議題，鼓勵參考美國能源供應來源60：20：20（燃煤：綠能：核能）能源黃金比例，重啟核能，跟政府「非核家園」政策相左；日前他出席一場公開活動時改稱核能為「那個能源」，《聯合報》社論26日認為童子賢是因政治不正確避談，對此他回應：我言論還是很自由的。

和碩董事長童子賢對社會議題十分關心，不時針砭經濟相關議題，近期倡議為讓台灣低碳能源使用率跟上國際綠色能源使用率（平均為39%）水準，除太陽能跟風能發電，倡議應該重新思考啟用核一跟核二廠。

5月15日經濟部長王美花回應核能倡議，表示核能燃料棒目前仍在爐心，意指核能廢料處理困難，童子賢次日上午出席公開場合時，面對媒體提問避談「核能」改以「那個能源」稱之，被解讀是因為政治不正確而改口。

童子賢26日回應指出：謝謝《聯合報》社論關心「言論自由」，他表示，這相對失真，也過度解讀了，「我的言論都還是很自由的，不會受這些形式的干預」。

他還原16日上午受採訪當天，因為有當天的座談主題，其中一位記者卻不斷地要發言問「核能」，「我感覺受到他的干擾了，有點不耐煩，我才會回答他說今天就不要再談『那個能源』了。」他表示，「因此被解讀成『言論自由』倒是挺新鮮的，算是匠心獨具！」

事實上，16日下午童子賢出席2023國鼎論壇時，接受媒體訪問，再度回應核能議題，他當場秀出手機中的台電網站資料，下午3點50分時，綠能供電量僅8.9%，換言之，零碳排電力僅8.9%，「如果不靠核能，不排碳的電力很少。」他說。

對於政府官員以「燃燒棒還在爐心」回應重啟核能呼籲，童子賢指出，政府堅守基本立場，政府官員很辛苦，努力發展風電跟太陽能，是要給與掌聲，他也有跟出海參觀了風電廠，但可惜官員努力很久，風電供應率就是0.244%（5月16日下午），風電本身是間歇性能源，有風就跑，沒風就停，但如果台積電（2330）有風就運轉，沒風就停，晶圓就報廢了，他直言「只靠太陽能跟風能，這就是賭太大！」

童子賢直言不諱：天然氣發電成本貴，且只要台灣供應斷線兩周就沒（庫存）了，燃煤發電雖然可以支持3個月到半年，但核能只要一艘船就能支持1年到1年半，從中可以理解哪一種電力來源對台灣最穩定。

童子賢指出，全世界有500座核能電廠，扣除歲修及日本福電廠等，現在正在運作的有超過440幾座，這些核電廠已運作40~50年，「為何說我們沒辦法處理（燃料棒）？他直言應該反思是不為也，非不能也！」

童子賢倡議黃金能源組合，他強調不想在核能單一名詞上繞，以美國是全球石油產能第一大國，但仍有20%能源為核能，剩下20%為綠能，兩者合計40%，目標2030年提高達50%，童子賢指出「一直跳針說政策不改，是我最擔心的事情」。

童子賢指出，人是有情緒的，當然無法一天就轉彎，但希望大家理性探討，深層去規劃，不要一口就否決，因為能源議題不是一黨一派的議題，這是全國的議題，第一個重要議題是碳，其次電價。

他指出，若台灣一年需要2,700～3,000億度的電力，每一度電如果貴2～3元，一年誤差就高達5,000～8,000億元，相對而言勞保健保破洞一年不過幾百億元，如果能從電力成本挽回，這些金額不論是聘請優質高教師資或彌補健保虧損，都還有很多差價，相對韓國正計畫提高核能供電比至35%，台灣能源穩定跟電價若高於韓國，就是基本競爭力的流失。

核能電廠 童子賢

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